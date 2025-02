Guiltless (Josh Graham + altri A Storm Of Light): il video di “One Is Two”

Guiltless

Billy Graves: batteria (Generation Of Vipers, A Storm Of Light)

Dan Hawkins: chitarra, noise (A Storm Of Light)

Sacha Dunable: basso, noise (Intronaut)

Josh Graham: chitarra, voce, noise (A Storm Of Light, Battle Of Mice, IIVII…)

“One Is Two” è un estratto da Teeth To Sky, in uscita il 7 marzo per Neurot, etichetta per la quale i Guiltless avevano già pubblicato il loro primo ep nel 2024. Il video di “One Is Two” è stato diretto e montato da Josh Graham (visuals per Neurosis e ultimi Soundgarden, non dimentichiamolo) con il direttore della fotografia Brian Sowell e il tecnico delle luci Jason Watkins.

Graham racconta: Questa è stata la prima canzone a prendere forma in Teeth To Sky. Abbiamo sperimentato con una struttura più diretta e con inflessioni di chitarra più inquietanti (come nell’ep Thorns), quindi è come se in un certo senso avessimo canalizzato il nostro amore per i Meshuggah, suonati con il nostro approccio più lo-fi/meno tecnico. I testi parlano della dualità dell’umanità come specie e di come, sebbene alcuni di noi siano buoni, facciamo tutti parte dell’assalto umano al nostro pianeta. Non è per scoraggiare l’idea di lottare per l’ambiente, tanto quanto per riconoscere che ogni singola persona sulla Terra sta usando risorse naturali e sta contribuendo, direttamente o indirettamente, al cambiamento climatico. I testi stessi funzionano anche in dualità, una sorta di difetto auto-riconosciuto che si fonde con l’accettazione sia del nostro ruolo, sia delle conseguenze che ci stanno avvicinando da ogni parte.

In “Teeth To Sky”, come spiega Josh, il tema predominante è sfruttare la propria vita finché la si ha. È una cosa pazzesca essere semplicemente vivi, fluttuare nello spazio su questo piccolo pianeta. L’idea che la Terra stia già vivendo la sua sesta estinzione è un concetto che ha attraversato il lavoro di Josh (in particolare) per molti anni. L’accettazione più ampia di quest’idea nelle conversazioni culturali ha spinto la band a guardare più lontano e a includere elementi di luce nell’album accanto alla propensione dell’umanità per il caos che ancora colora la musica.

L’ep aveva un focus piuttosto ristretto, perché partiva solo dalle mie idee, spiega Graham. Con questo disco, il mio obiettivo principale era davvero collaborare con Sacha, Dan e Billy perché sono grandi cantautori. Il nuovo album è pensato per ampliare la palette sonora ed esplorare più territori.

Teeth To Sky è stato registrato a distanza dai membri dei Guiltless tranne che per la batteria, registrata da Travis Kammeyer presso Fahrenheit Studios a Johnson City, Tennessee. L’album è stato mixato da Kurt Ballou presso God City a Salem, Massachusetts (Converge, High On Fire, Old Man Gloom), masterizzato da Brad Boatright presso Audiosiege a Portland, Oregon (Nails, The Armed, Locrian) e completato con artwork/visuals di Josh Graham.

Nelle settimane scorse era uscito anche il video della title-track.