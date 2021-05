GUFONERO, Ipnagogico

Tornano i Gufonero, duo formato da Marcella Spaggiari e Andrea Bertagnolli che ha esordito con un un 7” nel 2016 e che abbiamo poi ritrovato in compagnia di Sovereign e La Cuenta e, infine, con un live realizzato in formato digitale durante il primo lockdown come benefit per Radio Blackout e scaricabile in modalità “name your price” da Bandcamp. Oggi i Gufonero tornano con un vinile rosa che colpisce per l’effetto contrasto nel momento in cui esce da una confezione apribile in bianco e (molto) nero affidata al tratto di Ericailcane, per quella che è una delle presentazioni destinate a lasciare un segno per cura e personalità. Non che, da un punto di vista strettamente musicale le cose siano meno interessanti, vista l’attenzione posta anche a questo aspetto, con un suono che fa letteralmente vibrare la stanza grazie alle bordate del basso e della batteria e alle voci graffianti che rovesciano letteralmente sull’ascoltatore storie di intime sofferenze fotografate tra la veglia e il sonno e racchiuse in poche frasi, quasi degli haiku capaci di colpire proprio perché minimali, privi di voli pindarici o figure retoriche che ne smorzino la capacità di colpire l’ascoltatore. Del resto, quando si decide di registrare con Lorenzo Piffer e affidare poi il tutto a tal Dave Curran per mix e mastering, le aspettative per un suono che debordi dalle casse e scuota gli organi interni sono decisamente alte, il che è esattamente quello che accade mettendo la puntina sul vinile. Potrebbe bastare questo per chiudere il discorso su Ipnagogico, ma si farebbe torto alla traccia più toccante e personale del disco, quella “Assenze” che vede ospite Gregorio “Grimorio” Luciani (Si Non Sedes Is, Concrete) e colpisce in quanto capace di racchiudere l’intera essenza di un lavoro nato per toccare corde interne e nervi scoperti. Mi alzo ma il mio corpo non c’è, Non mi segue… desiderio o paura. Nulla da aggiungere, nessun giudizio da dare, se lo sludge (qui sporcato di noise e dal dna saldamente affondato nella scena hardcore) rientra nella vostra dieta, questo è il disco per voi.

