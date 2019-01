Gonçalo Penas: in ascolto la title-track di Ego De Espinhos, che uscirà per Subtext

Gonçalo Penas vive a Porto, dove secondo la sua biografia ha studiato “produzione e tecnologie musicali”, ed ha 22 anni. Ego De Espinhos è il suo esordio sulla lunga distanza, di prossima pubblicazione per Subtext, alla cui estetica (sperimentazione più potenza) sembra essere molto vicino. Il disco è stato realizzato con sola strumentazione digitale progettata da Gonçalo, con la quale ha poi improvvisato parte delle tracce.

Personally, I feel that creation should come from a completely free act of will. It is a place where there should be no rules, no expectations, no rights and no wrongs, dice lui.

Questa è la title-track: album disponibile in vinile e in digitale a partire dal 18 gennaio.