Godflesh in Italia a maggio (Milano, Roma, Bologna) + data a Nova Gorica/Gorizia

Doomstar Bookings ha annunciato che i Godflesh saranno in tour in Italia a maggio: questo duo fondamentale sarà al Magnolia di Segrate il 3, poi scenderà all’Evol di Roma il 4 per risalire il 5 a Bologna, ospite dell’inarrestabile Freakout. Prima di ripartire per l’Inghilterra, domenica 6 maggio suonerà al Mostovna, club esattamente al confine tra Nova Gorica e Gorizia, dunque raggiungibile da chiunque viva a Nordest.

Qui la nostra recensione dell’ultimo, ottimo Post Self. Qui una nostra intervista recente con Justin K Broadrick.

In tutte e quattro le date qui segnalate, in apertura ci saranno i SYK, da noi intervistati qui.