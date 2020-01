GNOD / ZOHASTRE, Split

Oggi vi proponiamo l’anteprima dello split Gnod/Zohastre, in uscita per ZamZam Records il prossimo 3 febbraio su 7” color lampone.

A firmare per i mancuniani Gnod -già presenti nel catalogo ZamZam e fra le punte di diamante della Rocket Recordings- questa “Looking Suspicious Dub” sono Paddy Shine e Chris Haslam, due fra gli elementi più attivi all’interno di una formazione i cui membri sembrano ruotare in continuazione (si parla di una decina, alcuni moltiplicano il numero per quattro). Qualcosa di simile lo avevamo già ascoltato nel loro disco del 2015, Infinity Machines, questa volta l’effetto è ancora più lo-fi e sudicio rispetto ai trascorsi: dub di risulta, architetture sonore che riescono a stare in piedi per miracolo.

Zohastre sono invece i padroni di casa ZamZam, Olmo ed Eloise, impegnati l’uno a disegnare alla batteria un groove avvelenato che ammicca vagamente al titolo del pezzo, l’altra all’elettronica. Più o meno a metà irrompe il suono di quella che sembrerebbe una ciaramella: l’effetto complessivo è quello di un furgone che piomba a tutta velocità contro uno di quegli inutili mercatini di Natale. Ok, lo ammetto, quest’ultima è la proiezione di uno dei miei desideri più reconditi…