Gli Uzeda sono di nuovo in giro: si comincia il 3/8 al Dong di Recanati per finire il 18 a Taurianova (Musica Sott’Olio Festival)

La notizia ha girato parecchio: a fine maggio gli Uzeda hanno festeggiato due volte il loro trentennale a Catania, in compagnia di band importantissime come Three Second Kiss, The Black Heart Procession, Shellac, June of 44 e The Ex.

Queste le loro prossime date estive:

venerdì 3/8 – Recanati (MC) – Circolo Dong/Garden con Zaleska (cioè Caterina Palazzi/Sudoku Killer);

sabato 4/8 – Isola del Liri (FR) – Rock in Liri Fest;

domenica 5/8 – Portomaggiore (FE) – What Is Rock? Fest;

giovedì 9/8 – Umbertide (PG) – Piazza del Mercato/Rockin’Umbria2018;

sabato 11/8 – Eboli (SA) – Arena di Sant’Antonio/Disorder Fest;

domenica 12/8 – San Giorgio Jonico (TA) – Coop. Sociale Robert Owen w/Veronika Voss;

sabato 18/8 – Taurianova (RC) – Musica Sott’Olio 13^ ed.

Pubblichiamo qui sotto la presentazione che ci hanno fatto avere gli amici del Circolo Dong.

Ebbene sì, non è una fake news, cari amici del Dong.

La mitica band catanese, storia del noise rock italiano prima e internazionale poi, salirà sul nostro umile palco in occasione del trentesimo anno di attività, e noi non possiamo che esserne profondamente onorati.

Uzeda nascono a Catania nel 1987.

Inizialmente con 5 elementi, il gruppo esordisce su etichetta A.V. Arts, per la quale incide due dischi: “Out of colours” (1989) e “Waters” (1993).

Nell’autunno del 1994 il gruppo registra una Peel Session negli studi londinesi della BBC per il programma di John Peel, icona del giornalismo musicale mondiale. Pubblicato da Strange Fruit, il disco contiene 3 brani tratti da “Waters” e 3 inediti.

Nello stesso anno, ridotta la formazione a quattro elementi, la band inizia la collaborazione con la label americana Touch and Go Records pubblicando il 12 pollici “4”, bandiera del nuovo suono Uzeda, registrato in Francia da Steve Albini .

Nel 1998, per Touch and Go Rec., esce l’album “Different Section Wires”, sempre registrato in Francia da Steve Albini.

L’attività “live” di Uzeda conta oltre 1200 concerti in Europa e negli Stati Uniti con una pausa dal 2001 al 2004, durante la quale i quattro componenti hanno vissuto esperienze artistiche differenti e separate.

Nel 2004 e nel 2012, la band partecipa al festival inglese “All Tomorrow’s Parties”, edizioni curate dagli Shellac. In mezzo, nel 2006, torna in studio e registra “Stella”, album uscito per Touch & Go Rec, seguito da un lungo tour che include la partecipazione al 25° anniversario della Touch and Go, celebrato in una 3 giorni di Festival a Chicago.

Nel 2014 l’attività degli Uzeda si concentra in due tour in Sicilia e uno nel Sud Italia, nella partecipazione alla 18°edizione di YpsigRock Festival .

Nel 2015 ancora in tour per celebrare sui palchi italiani l’amicizia ventennale con gli americani Shellac.

Nel 2016 in tour primaverile ed estivo,con puntata in Sardegna per un live natalizio.

Nel 2017 in tour primaverile ed estivo per allenare il sound live dei nuovi brani.

A Maggio (25-26) del 2018, gli Uzeda hanno celebrato trent’anni di attività con una 2 giorni di festa all’insegna della Musica e dell’Amicizia all’Afro Bar alla Plaja di Catania, ospitando i concerti di Shellac, The Ex , June of 44, Black Heart Procession, Three Second Kiss, Tapso II, Stash Raiders, aprend entrambe le serate

L’attivitò di Uzeda è al momento concentrata sulla rifinitura dei brani per il futuro nuovo disco, brani che come nella loro tradizione suonano già dal vivo nei concerti in programma nel 2018.

ZALESKA alias Caterina Palazzi.

La contrabbassista romana, leader della band italiana Sudoku Killer, presenta ZALESKA, progetto in solo più intimo e ipnotico, in cui linee melodiche si intrecciano a momenti dissonanti e rumoristici, creando una sorta di orchestrina funebre solitaria di bassi.

Ogni composizione musicale è ispirata ad un attore che ha impersonificato il personaggio di Dracula nella cinematografia. Spesso la sua musica interagisce dal vivo con performances di video designers (Kanaka, Fabio Scacchioli), pittori e artisti visivi.