Gli Ufomammut continuano

Riceviamo e pubblichiamo.

Gli Ufomammut sono tornati.

Levre è il nuovo batterista della band.

“Dopo aver celebrato 20 anni come band, Ufomammut era giunto ad un punto di non ritorno.

Le nostre strade si sono divise come conseguenza di un periodo intenso e difficile.

Ad inizio Gennaio 2020 Vita ha lasciato la band e gli Ufomammut hanno annunciato che era ora di fermarsi per un periodo indefinito.

Da lì a poco il mondo intero è stato travolto dalla pandemia, che avrebbe profondamente cambiato le vite di ognuno di noi.

In questo tempo sospeso, abbiamo avuto il tempo di riflettere, recuperare le energie perdute e pianificare un nuovo inizio.

Adesso siamo pronti.

È ora di riaccendere gli amplificatori”.

ufomammut.com