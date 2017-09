Gli Ike Yard tornano ad ottobre (brano in ascolto)

Sacred Machine è il nuovo ep degli Ike Yard e uscirà il 16 ottobre per Noiztank. Si tratta della loro prima pubblicazione in sette anni e contiene i contribuiti vocali di Camella Lobo dei Tropic Of Cancer ed Erica Belle.

Gli Ike Yard nascono a New York nel 1979, creando un nuovo sound a partire dal post-punk dub inglese, dalla Neue Deutsche Welle e dal krautrock (Can). Tre dei quattro componenti iniziali, Michael Diekmann, Kenneth Compton e Stuart Argabright (Black Rain) hanno poi riunito la band nel 2007 e nel 2010. Il loro album Ike Yard del 2002 fu l’unica pubblicazione di Factory America ed è considerato un classico post-punk. A remixare (e a far riscoprire) gli Ike Yard ci hanno pensato anche musicisti attivi adesso come Regis, Powell, Vessel, Tropic Of Cancer…

Questa è “Night Klub”.