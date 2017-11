Gli appuntamenti milanesi con “Contemporarities”

Di 19’40” vi abbiamo parlato molto estesamente qui. Naturale per noi segnalare le iniziative di Gabrielli & Co.

Anteprima Contemporarities 2017

Mercoledì 29 novembre 2017

6:30 PM – 8:00 PM

Santeria Social Club

Viale Toscana 31, Milano

Presentazione della seconda edizione del festival Contemporarities ideato da Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro e Francesco Fusaro.

Oltre ad illustrare il programma del festival parleremo di 19’40” e, in attesa della nostra quarta uscita, suoneremo un’anteprima dell’ultimo disco uscito per 19’40” Il Picchio, dedicato alla musica contemporanea per elettronica e percussioni.

In programma brani di Louis Andriessen, Nikolay Popov, David Lang, Edmund Campion.

Sebastiano De Gennaro, Percussion

Enrico Gabrielli, presentazione

Domenica 3 dicembre 2017

6:00 PM – 7:30 PM

Santeria Social Club

Viale Toscana 31, Milano

“Ai confini di Twilight Zone – le colonne sonore de Ai confini della realtà”

Proiezione della serie originale anni Cinquanta e Sessanta di Rod Serling con musiche di Bernard Herrmann eseguite dal vivo.

Esecutori di Metallo su Carta ensemble

Marcello Corti, Direttore

Ettore Bianconi, Visual

“Maximalist/Minimalist”

Domenica 10 dicembre 2017

6:00 PM – 7:30 PM

Santeria Socia Club

Viale Toscana 31, Milano

“Maximalist/Minimalist”

Musiche di Romitelli, Pärt, Harrison, Andriessen.

Esecutori di Metallo su Carta ensemble

Marcello Corti, direttore

Andrew Quinn, visual

“Lesiman/Paolo Renosto, una retrospettiva”

Domenica 17 dicembre 2017

6:00 PM – 7:30 PM

Santeria Social Club

Santeria Socia Club

Viale Toscana 31, Milano

“Lesiman/Paolo Renosto, una retrospettiva”

la figura di un compositore scisso tra arte e lavoro

Calibro 35 + Esecutori di Metallo su Carta

Calibro 35

Esecutori di Metallo su Carta

Pietro Puccio, visual