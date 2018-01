Gli americani ZS in Italia il 3 (Torino) e il 4 (Milano) febbraio

Di Greg Fox vi abbiamo parlato. Di lui e di questo gruppo vi racconteremo qualcosa presto.

Xe by Zs

Jazz is Dead! presenta:

ZS

one of the strongest avant-garde bands in New York (The New York Times)

Sabato 3 febbraio 2018

Sam Hillmer – sax tenore

Patrick Higgins – chitarra elettrica, electronics

Greg Fox – batteria e percussioni

Michael Beharie – electronics

Ingresso 8 euro riservato soci ARCI

Magazzino sul Po, Murazzi lato sinistro, Torino

Scrivono quelli del Magazzino: la musica di ZS è stata categorizzata come no-wave, noise, post-minimalist, drone, psych, l’obiettivo è produrre un’opera che sfidi i limiti mentali e fisici del musicista e dell’ascoltatore.

How… could three people so perfectly toe the lines between free-jazz bedlam and near-classical precision, between sound-art abstraction and math-rock execution, all while making the intertwining instrumentals somehow bright and accessible too? (Pitchfork)

Domenica 4 febbraio, a Macao (Milano), la band sarà inclusa in un evento più composito, curato da Communion, Occult Punk Gang e TRoK!. Questa la line up, si entra con 5 Euro:

✦ ZS (Rvng Intl., Northern Spy – live)

✦ oAxAcA (My Own Private Records – live)

✦ ABOVEtheTREE (Brigadisco – live)

✦ Divna Mami (live, concerto di debutto del misterioso duo dub-punk: fuori tempo e fuori luogo. Vedere per credere)