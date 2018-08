Glacial Movements ristampa in cd la colonna sonora di “Lost In Time”, firmata Murcof

Murcof (Fernando Corona, nato nel 1970 a Tijuana) ha all’attivo cinque dischi su Leaf (quattro album e un progetto su commissione), alcune colonne sonore e lavori a più mani con artisti come Philippe Petit ed Erik Truffaz.

Nel 2014 esce in doppio vinile la sua colonna sonora per il film sperimentale “Lost in Time” di Patrick Bernatchez. Trattasi di materiale originale di Murcof, che però in qualche modo incorpora l’aria delle “Variazioni Goldberg” di Bach (già oggetto dell’interesse di Bernatchez), cantata da Les Petits Chanteurs du Mont-Royal.

Glacial Movements ripubblicherà questa colonna sonora in formato cd il 28 settembre 2018, non priva di contenuti inediti. Pare infatti che l’etichetta puntasse da tempo a una collaborazione con Fernando Corona, senza dimenticare che il film in questione ha per scenario una distesa di neve e ghiaccio…

Qui sotto un po’ di materiale da vedere e ascoltare.