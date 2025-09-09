GIUSEPPE IELASI & RICCARDO D. WANKE, With Time, We Learned To Ask Less

Prendi un pianoforte e una chitarra, pensando a due improvvisazioni. Prima, però, l’obbligo è ricostruire la strada, il percorso di due musicisti già nei Medves insieme ad Andrea Belfi, Renato Rinaldi e Stefano Pilia. Già, perché su tasti e corde abbiamo rispettivamente Riccardo Dillon Wanke e Giuseppe Ielasi, prima su un palco a Lisbona e poi nello studio monzese di Giuseppe, da cui sono usciti con brani profondi e liquidi. È una comunione, un dialogo continuo che continua a significare anche quando il ritmo scende e parrebbe di ascoltare pura meccanica manuale, un movimento per non cadere nel silenzio. Ma tutto si riunisce e fiorisce, in piccoli nugoli, su superfici liquide, come ninfee. Il reiterarsi di frasi e movimenti svela il fascino della bassa marea, delle note e dei riverberi che si parlano e si rispondono, lasciandoci al di fuori del loro dialogo senza riuscire cognitivamente a tradurre il loro linguaggio, che però ci fa vibrare da quanto ci avvolge.

Riccardo Dillon Wanke e Giuseppe Ielasi hanno il potere di trasportarci altrove con pochi, pochissimi movimenti, facendoci perdere in note lineari delle quali non possiamo prevedere i percorsi. “Con il tempo abbiamo imparato a chiedere meno”, certo, anche se una richiesta vorremmo farla comunque: far sì che questi 42 minuti possano risuonare ancora a lungo, testimoniando il legame tra due musicisti di classe che negli anni hanno dimostrato di farsi sempre trovare pronti e intensi. Un’altra conferma questa, quindi: per entrambi e per Hallow Ground.