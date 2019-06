Giugno al Klang di Roma

Riceviamo da Klang e pubblichiamo.

1 giugno

ET//AL (art rock)

Gli ET//AL sono un ensemble elettrico di musica contemporanea che sfugge (per scelta) alle etichette canoniche di definizione musicale. Un’espressione artistica attraverso la coesione di suoni e visioni. Musica colorata, sbiadita, in B/N. Una moltitudine di elementi fusi per generare un albero sonoro. L’8 dicembre 2015 vede la luce GAZPRØM, il loro album d’esordio, la prima parte di una trilogia sonora. Seguono una serie di concerti nei principali locali di Roma, interviste in radio, recensioni entusiaste de Il Mucchio, Rumore, Rockerilla… Il 28 settembre esce TRITØN, il secondo album della trilogia: concettuale, intimo, distruttivo. Attualmente l’ensemble sta lavorando al terzo album.

2 giugno

LAURA AGNUSDEI (soulful electroacoustic)

Laura Agnusdei, bolognese, è una sassofonista che oggi vive a The Hague (Olanda), dove studia all’Istituto di Sonologia. Sassofonista anche nei Julie’s Haircut (con i quali è in tour in Europa), ha pubblicato un solista per Tapeworm nel 2017.

6 giugno

FABIO ORSI (ambient/drone/psychedelic)

7 giugno

MOSCOW (revoltingnoisebluespunkhardcore)

I Moscow da Piacenza nascono nell’autunno del 2017 e iniziano a comporre musica le cui coordinate sono affini – ma non delle fotocopie – al noise punk e post-hardcore di scuola americana della seconda metà anni ‘80/prima metà anni ‘90 (Jesus Lizard, Shellac, Fugazi…). Il sound ha infatti una sua peculiarità unica e personale, pur essendo questi riferimenti impliciti. La band non ama particolarmente le etichette e se proprio dovesse definire il proprio suono converrebbe in “revoltingnoisebluespunkhardcore”. Nel 2018 ci sono le prime uscite live che precedono la pubblicazione del loro ep omonimo (Moscow ep) avvenuta nel mese di luglio. Nell’autunno dello stesso anno i Moscow suonano le loro prime date estere, oltre che svariate altre lungo la penisola.

8 giugno

A COPY FOR COLLAPSE (synth-pop)

A Copy for Collapse è il progetto synth-pop del musicista pugliese Daniele Raguso. Con all’attivo più di 150 concerti in tutta Italia e diversi tour all’estero – in Serbia, Regno Unito, Paesi Baltici e Russia – negli anni ha raccolto l’interesse di testate autorevoli come l’inglese Nowness, Rolling Stone Italia, Redbull.com, Rockit e molte altre. Le sue tracce sono state remixate da artisti di rilievo come Aucan, Nima Tahmasebi e il producer russo Proxy. Ha condiviso il palco con Gazelle Twin, Cosmo, Aucan, Slow Magic, Blackbird Blackbird, A Toys Orchestra, Julie’s Haircut, Darren Price degli Underworld, The KVB, Etienne de Crecy. Nel 2017 è stato inserito tra i dieci artisti dello Jägermusic Lab, l’Academy di Jägermeister che ha portato a Berlino i migliori talenti della nuova elettronica italiana organizzando per loro lezioni curate da producer e discografici di livello internazionale.

9 giugno

Concrete Records Night (label showcase)

Maurizio Cascella (selezione musicale) – XIX Live (dark ambient, post-rock)

Noise Cluster è il nuovo progetto di Flavio Derbekannte e Arianna Degni Lombardo di DBPIT & XxeNa.

14 giugno

LEVO

In costante ricerca di uno specifico immaginario con cui identificarsi, Levo ha esplorato dancefloor assordanti e lande selvagge mozzafiato per sviluppare un proprio, personale linguaggio. Ha abbracciato il suo interesse primario per il clubbing e accolto la silenziosa vastità di suggestivi ambienti naturali, incorporando il tutto e cercando di non cadere in cliché e stereotipi.

15 giugno

THE BLACK CANVAS (Drown Within Records)

The Blank Canvas è una tela vuota ma densa di potenza e di progressiva oscurità dove fusti, valvole, vocalizzi armonici e atmosfere elettriche si amalgamano, creando un monolite granitico e ricco di sostanza. Forgiata dalle menti futuriste di Maurizio “Pappone” Tuci (Incoming Cerebral Overdrive, Deaf Eyes, Karl Marx Was A Broker), Marco Filippi (Karl Marx Was A Broker) e Alessio Dufur (SUS), The Blank Canvas si appresta a entrare in scena con l’album di esordio “Vantablack”, in uscita a dicembre per Drown Within Records.

16 giugno

ADORABLE: TRUE SLEEPER

20 giugno

Giovanni Lami (sound art)

21 giugno

Luca Spagnoletti & Federico Placidi (Intuitive music live session)

22 giugno

CosmoTengri (live performance)

Angelina Yershova – live electronics, video, harmonic voice, bodhran, ventilatori, strumenti “aumentati”

Saltanat Tashimova – sound/painting performance

23 giugno

SONOBE (minimal Rome)

26 giugno

TROUBLE VS GLUE (no-wave / obliquik punk)

27 giugno

ERASERS (hypnotic post-punk)

28 giugno

BULBOS + RICO (Uochi Toki) (experimental)

29 giugno

PENTESILEA (electronic pop)

Pentesilea (Valentina Mignogna) è performer, cantautrice, scrittrice e regista.

30 giugno

DEAR ORNETTE (rock/psych)