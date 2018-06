Giugno 2018 al Magazzino sul Po

Riceviamo da Magazzino sul Po (Murazzi del Po, lato sinistro) e pubblichiamo.

venerdì 8 giugno JAMBALAYA 37

sabato 9 giugno TONS in Filthy Flowers of Doom release party

giovedì 21 giugno VARIABLES ALL STARS

venerdì 8 giugno ore 21:00

JAMBALAYA 37

La band Jambalaya 37 trae ispirazione dal new-soul americano e lo trasforma in chiave jazz broken beat, mescolando acid-jazz, funk, r&b, electro music. Nel 2005, dall’esperienza di un viaggio di Dario a New Orleans, nasce l’idea del gruppo. Confluiscono nel progetto musicisti di Torino e provincia di differenti generi ed estrazione artistica. Lo stile musicale della band è così come la Jambalaya, il piatto tipico di New Orleans, simbolo della fusione di più culture migratorie negli Stati Uniti: una sorta di zuppa piccante a base di riso e arricchita con gamberi, carne e verdura.

Formazione:

Dario Balmas : Bass / Guitar / Voice

Gabriele Biei : Trombone / Chorus / Electronics

Gilberto Bonetto : Piano& Keyboards

Alessandro Raise : Drums / Electronics

Ingresso 5 euro riservato soci ARCI.

sabato 9 giugno ore 21:00

TONS in Filthy Flowers of Doom release party

in apertura: SOAB

“Filthy Flowers of Doom” è il secondo album dei TONS. Quaranta minuti divisi in cinque brani doomy, sludge, metal. Riff luciferini, ritmi slabbrati e una voce demoniaca caratterizzano l’ultima creazione della band torinese, ora con un nuovo batterista e una seconda chitarra. Occultismo di bassa lega e devozione all’erba sono alla base di questo album melmoso che trascina in un vuoto sulfureo. “Filthy Flowers of Doom” è registrato da Dano Battocchio “Deepest Sea”, mentre il mastering è di Brad Boatright (Sleep, Nails, Obituary) presso AUDIOSIEGE (USA).

Ingresso 5 euro riservato soci ARCI.

giovedì 21 giugno ore 21:00

VARIABLES ALL STARS

Variables Music, in collaborazione con Magazzino sul Po e Tum/Tolk Distribution, presenta “Variables All Stars” – showcase di tutti gli artisti del collettivo artistico / etichetta nato a Torino nel 2017.

Durante la serata si esibiranno in concerto:

Stèv

Pugile (che presentano in anteprima il nuovo album ‘Icarian’ in uscita a settembre)

Phoet (che presenta in anteprima il nuovo album ‘Broken Symmetry’ in uscita in autunno)

Boars! (che presentano l’EP ‘Volume Uno’ in uscita il 01/06)

Prima e dopo i concerti le performance di:

Luc B djset

Grano live

Gambo djset

E il video mapping live di High Files.

Variables Music / la variabile umana nella musica elettronica

Etichetta indipendente e collettivo artistico fondato nel 2017 da Stefano Genta e Lorenzo Gianeri a Torino. All’attivo 4 release: ‘Broken Mamori’ di Stèv, producer anconetano che recentemente ha partecipato al Bass Camp di Red Bull Music Academy a Roma, ‘Yunta’ della band Pugile, trio torinese fluttuante tra jazz ed elettronica, ‘Atmos 4810’ EP del producer aostano Luc B e ‘Volume Uno’, EP di debutto del trio elettronico BOARS! In uscita nei prossimi mesi ‘Broken Symmetry’, album di debutto dell’artista torinese Phoet, contenente anche una collaborazione con Sananda Maitreya (dall’album “Introducing the hardline according to Terence Trent D’Arby) e ‘Icarian’, full album di Pugile.

Link

youtube.com/c/variablesmusic

variablesmusic.bandcamp.com

Ingresso 5 euro riservato soci ARCI.