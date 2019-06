GIL: in ascolto “Compact Renewal”

Il 12 luglio esce Infolding, il secondo disco di GIL – dopo l’ep Orchids And Wasps del 2016 – per la svizzera Danse Noire, l’etichetta di Aïsha Devi. Si sa poco di GIL, se non che origina da ambienti dance. È comunque evidente anche da questo nuovo album come il producer esca dallo schema del beat per creare qualcosa che tradisca le aspettative dell’orecchio, per dirla col comunicato stampa.

Questa qui sotto è “Compact Renewal”.

P.S.: Danse Noire ha in preparazione altre due uscite: Puxxximaxxx, degli indonesiani Gabber Modus Operandi, visti e sentiti all’ultimo CTM di Berlino, e Quelque Chose Tombe dei misteriosi Racine.

Racine – Quelque Chose Tombe (7 settembre)

Gabber Modus Operandi – Puxxximaxxx (11 ottobre)

