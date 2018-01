Gianpiero Capra (Kina) presenta “Come macchine impazzite. Il doppio sparo dei Kina” a Monfalcone e Trieste

Segnaliamo.

Gianpiero Capra (1962), ex bassista dei Kina, ora è fisioterapista, osteopata e docente all’università di Lugano (fonte Agenzia X). Nel 2014 ha scritto “Come macchine impazzite” assieme a Stephania Giacobone (1987), storia a due voci del suo gruppo, uno dei più ricordati della scena hardcore italiana degli anni Ottanta, quella – ma lo sapete già – che è conosciuta in tutto il mondo. Gianpiero continua a presentare il suo lavoro in giro per l’Italia e stavolta tocca a Trieste (venerdì 16 febbraio dalle 20:30 presso la sede del Gruppo Germinal in via del Bosco 52/a) Monfalcone (sabato 17 febbraio dalle ore 17:30 alle ore 20:30 presso il Caffè Esperanto di Via Terenziana 22).