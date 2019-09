Ghost Tropic 014 – Neverending Summer

Un nuovo mix estivo a cura di Alarico Mantovani, un viaggio sonoro indimenticabile ed imprevedibile da un capo all’altro del mondo attraverso due ore di novità discografiche selezionatissime.

Playlist

Claudio Rocchetti, Syrian Edge Part II, Syrian Edge (Zen Hex)

Ross Alexander, Homage To The Cause (One Night In Marrakesh), Memorias Vol.2 – High Atlas To Sahara Desert (Discrepant)

Cotito, Festejo de Ritmo, Hechicero (Perspectives on Afro-Peruvian Music. The Collection Vol. 2)

Levo, Mbombo, Self Titled (Zen Hex)

Battles, Titanium 2 Step (feat. Sal Principato), Juice B Crypts (Warp)

Dorian Concept, Booth Thrust, Toothbrush / Booth Thrust (Brainfeeder)

Flint, Nights, Boxed MMXX (BoxedLDN)

!!!, This Is The Door, Wallop (Warp)

Daffy, Eyes 4 U, Boxed MMXX (BoxedLDN)

Proc Fiskal, Prop O Deed, Sheekit Doss (Hyperdub)

Denzel X, Random Loop Riddim, Boxed MMXX (BoxedLDN)

Kim Gordon, Sketch Artist, No Home Record (Matador)

Felix Lee, KOH (feat. Ecco2k & Whitearmor), Inna Daze (Planet Mu)

Lower Dens, Galapagos, The Competition (Ribbon Music)

Sandro Perri, Wrong About The Rain, Soft Landing (Constellation)

(Sandy) Alex G, Southern Sky, House Of Sugar (Domino)

Richard Dawson, Jogging (Radio Edit), 2020 (Domino)

Bushman’s Revenge, Happy Hour For Mr. Sanders, Et Han Mot Oberklassen (Hubro)

Salami Rose Joe Louis, Sitting With Thoughts, Zdenka 2080 (Brainfeeder)

Gonzo, Ruidos (à Portuguesa), Ruido(s) (Discrepant)

PBDY, Eucalyptus & Lavender / So Help Me (DOG) (Brainfeeder)

Sirom, Sleight Of Hand With a Melting Key, A Universe That Roasts Blossoms for a Horse (Glitterbeat/tak:til)

Mats Eilertsen, Venus, Reveries and Revelations (Hubro)

Leo Svirsky, Fanfare (After Jeromos Kamphuis), River Without Banks (Unseen Worlds)