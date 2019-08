Ghost Tropic 013 – Summeria MMXIX

Uno speciale mix estivo composto da due ore di nuove uscite discografiche che Alarico Mantovani ha selezionato ad hoc e con estrema cura per il vostro piacere.

Playlist

Magna Pia, Inanna, Daiauna (Feral Note)

Oren Ambarchi, Palm Sugar Candy, Simian Angel (Editions Mego)

Salami Rose Joe Louis, Cumulous Potion (For The Clouds To Sing), Zdenka 2080 (Brainfeeder)

(Sandy) Alex G, Hope, House Of Sugar (Domino)

Gruff Rhys, Pang!, Pang! (Rough Trade)

Villagers, Summer’s Song (Domino)

Jordan Rakei, Mad World, Origin (Ninja Tune)

Tyler The Creator, Gone Gone, IGOR (Columbia)

Tralala Blip, Voltage Flowers, Eat My Codes If Your Light Falls (Someone Good)

Norman Fairbanks, Going Down With The Bloods, Supermax California (Spinnup)

Konx-om-pax, Missing Something, Ways Of Seeing (Planet Mu)

Floating Points, LesAlpx, LesAlpx/Coorabell (Ninja Tune)

DJ Lag & Okhzarp, Nyusa, Steam Rooms (Hyperdub)

Dorian Concept, Toothbrush, Toothbrush/Booth Thrust (Brainfeeder)

DJ Haram, No Idol, Grace (Hyperdub)

Lady Lykez, Lyke U, Muhammad Ali (Hyperdub)

Puto Tito, Puto Tito, Carregando A Vida Atras Das Costas (Principe)

KG X Scratchclart, Touch (reprise), Touch (Hyperdub)

KOKOKO!, Buka Dansa, Fongola (Transgressive Records)

Ross From Friends, The Revolution, Epiphany (Ninja Tune)

Yu Su, Watermelon Woman, Watermelon Woman (Technicolour)

Antwood, Queasy, Delphi (Planet Mu)

Carl Stone, Himalaya (with Akaihirume), Himalaya (Unseen Worlds)

Rafael Anton Irisarri, Coastal Trapped Disturbance, Solastalgia (Room40)

Iggy Pop, Free, Free (Caroline International)