Ghost Tropic 012 – Boring Machines exclusive mix

In questo mix ci sono alcuni pezzi/artisti che hanno influenzato molto l’idea di come dovessero suonare i dischi che Andrea Ongarato avrebbe pubblicato sulla sua Boring Machines, mescolati ad una serie di inediti esclusivi selezionati appositamente per Ghost Tropic: uscite future e tracce mai pubblicate ufficialmente.

La playlist è volutamente segreta: il gioco consiste nel capire quali parti sono sue influenze e quali invece testimonianze. C’è anche un contest: chi indovina i pezzi “famosi” che ci sono nel mix vince un’uscita Boring Machines.

Un saluto da Alarico Mantovani, buon ascolto!