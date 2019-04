Ghost Tropic 011 – Rainbow Island “Extravaganza” mix

Il materiale contenuto nell’Extravaganza Mixtape – realizzato appositamente per la puntata 011 di Ghost Tropic dai Rainbow Island – è completamente inedito e registrato tra il 2013 e i giorni nostri. In sostanza – e questa è la cosa eccezionale risultata da questa operazione – è quasi come se fosse un nuovo doppio album della band.

Ecco cosa dice PikkioMania, uno dei quattro componenti dei Rainbow Island assieme a Simne Donadni, DJ Kimchi e Lou Geoscorpio, a proposito dell’Extravaganza Mix: “un viaggio spaziotemporale tra jam spontanee, frammenti di live, registrazioni in studio scartate da release precedenti e future (dentro ci trovate almeno due spoiler dal futuro), creazioni digitali casalinghe soliste o meno. Insomma ci trovate l’interezza del mondo Rainbow Island dal 2013 al 2020!”

Buon ascolto da Alarico Mantovani!

Tracklist

01. Soapy Synth Intro

02. Rainbow Raga

03. Payroll (sgrattokkie edit)

04. Xiao Dub

05. Motorikkio (chaotix mix)

06. Blending Coda (Smerluvio live at Tropicantesimo)

07. Stakkio (Jestering Riddims live in Macerata)

08. Gombo Bass

09. Titan Clonewreck

10. Shiba Riddim

11. DJ Kimchi – L’Aggrocene

12. Scraw To Manthy

13. Shuttling L.U.P.A. / Planet Pond

14. Tillman Dance / Kaduka Storm

15. DJ Kimchi – City of Angles

16. Arab Wind Lions

17. High Zone

18. Sneaky Goose

19. Morpholiphonic Brain Choir

20. DJ Kimchi – Abandoned Manor

21. Skarano Riddim (Yap Dub)

22. Mirapuri Jungle Ruins

Rainbow Island are:

PikkioMania (Psykrafted Synths)

Simne Donadni (Multipoint Riddims)

DJ Kimchi (Time Crystals)

Lou Geoscorpio (Shattered Narratives)