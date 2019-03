Ghost Tropic 010 – Wang Inc. “Utopia/Distopia” exclusive mix

Un saluto da Alarico Mantovani, festeggiamo la decima puntata di Ghost Tropic con uno splendido mix esclusivo di Bartolomeo Sailer, produttore elettronico noto ai più sin dai Novanta, dapprima con lo storico moniker Wang Inc., che recupera qui (e ne siamo molto lieti) per l’occasione, e in seguito come Walking Mountains, White Raven ed anche Dead Asshole Rave.

Un mix molto suggestivo, pregno di atmosfere immaginifiche, che Bartolomeo Sailer ha programmaticamente intitolato “Utopia/Distopia”, binomio chiave degli ultimi decenni. Della Random Numbers, l’etichetta che gestisce da qualche anno insieme a Carlo Mameli, abbiamo già parlato il mese scorso, dunque non mi resta che augurarvi buon ascolto!

Playlist

Lenta, Yoga, By This River (Shahr Farang)

Echium, Blended Textures, Synthetic Space (Sferic)

Pom Pom Ltd, Untitled (Pom Pom)

Ryo Murakami, Untitled, Sea (Depth Of Decay)

Tav Exotic, Ringworm, French Girls / Ringworm (Lexi Disques)

Floex, Samorost 3 Main Theme, Samorost 3 Soundtrack (Minority Records)

Natural Snow Buildings, Kadja Bosou, Night Coercion Into The Company Of Witches

Jon Hassell, Dreaming, Listening To Pictures (Ndeya)

Vangelis, Blade Runner Blues

Decimus, Untitled, Decimus 7 (Futher Records)

Cosey Fanni Tutti, Tutti, Tutti (Conspiracy International)

Siavash Amini, First Came Their Shadows, Foras (Hallow Ground)

Burnt Friedman, Kowai Koiru, Zokuhen (Nonplace)