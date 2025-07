Get into the Zerogroove

La curiosità, rispetto a Zerogroove e al suo nuovo album era molta. Una copertina fantastica, un cambio di label ad attestare una residua importanza dei concetti di unione e scena, una breve durata che poteva significare il balzo verso quell’anima pop che ci auguravamo venisse sporcata dal suo agire. Così abbiamo scelto di infiltrarci nel dehors di Zerogroove, cercando di scavare oltre alla sua immagine e alla sua musica, per tracciare fili tra pratiche, società ed arte. Questo è il riassunto del nostro scambio con Giuseppe Fantini, aka Zerogroove ed autore di whatweare.

Zerogroove buonasera. Cos’è cambiato in questi due anni dalla quotidianità di Everyday all’analisi di whatweare?

Trovo che tra Everyday e Whatweare ci sia una stretta connessione di significati, soprattutto nei titoli e nelle parole usate.

L’attualità, il vissuto che si ripete ogni giorno riflette ciò che siamo, ciò che siamo stati e ciò che ci hanno fatto diventare e il mio auspicio è il miglioramento di ogni individuo rispetto a ciò che sono i valori completamente sbagliati del nostro mondo.

Nel brano “Everyday” del primo disco dico “Everyday everynight repeating the same” in “We Are All Guilty” di questo album affermo “whatweare? We are all guilty”, quindi un’amara consapevolezza e una voglia di cambiamento.

Ho una visione totalmente orwelliana della società, soprattutto quando lo scrittore afferma che “L’ignoranza è forza”.

Quindi un cambiamento solo anagrafico con 2 anni in più sul groppone.

Ascoltando il disco, che è di un minutaggio estivo e perfetto, si ha l’impressione di essere in un mondo pop ed orecchiabile. C’è un’intenzione sobillatoria in Zerogroove?

Sobillatore, provocatore, agitatore sono tutti termini che mi piacciono parecchio e che al tempo stesso mi appartengono.

Il fatto che tu dopo l’ascolto del disco mi dica che si ha l’impressione di essere in un mondo pop e orecchiabile non può che rendermi felice.

Ho sempre ragionato per contrasti e opposti, schifando sistematicamente luoghi comuni ovvietà e derivazioni; fin dall’inizio in cui avevo deciso di scrivere whatweare avevo in mente di fare un disco di pop-music esistenziale.

Siamo grossomodo coetanei e ascoltandoti ho sentito una sorta di vita fine ’70 inizio ‘80 risollevarsi, ma anche singulti ancor più antichi, tra Captain Beefheart e Dr. John. Da dove arrivi e cosa hai voluto inserire in Zerogroove?

Sono fondamentalmente innamorato della musica fin da ragazzino.

Ho sempre avuto una propensione all’ascolto dí più generi.

Adoro follemente i Clash come gli Stooges, i Kraftwerk come i Beach Boys.

Cerco di attualizzare ciò che è stato.

Ti faccio un esempio: io uso un 4 piste a cassetta su cui ho registrato tracce di chitarra elettrica noise e queste le utilizzo come beat ritmici.

Quindi contestualizzare il noise di una chitarra elettrica in un pattern ritmico techno. Cerco di dargli una nuova vita e renderlo contemporaneo se non futuribile.

Dal DIY (sebbene in coppia) di Kaczynski a Dissipatio. Che tipo di scelta è stata? Cosa cambia nella tua ottica di lavorazione? Come si separa l’artista dal discografico?

Non sono più in Kaczynski dall’uscita di Everyday, per me scelta dolorosa ma inevitabile. Auguro a Kaczynski il meglio.

Con Nicola Quiriconi il boss di Dissipato ci siamo conosciuti a un nostro festival in cui avevamo invitato artisti di Dissipatio.

Da subito c’è stata gran sintonia.

Quando gli ho proposto il disco ne è subito rimasto colpito.

Non mi sono mai sentito un discografico ma solo un tipo che aveva messo su un’etichetta per suonare e fare dischi, e al tempo stesso produrre e promuovere suoni che mi piacevano.

Sono punk nell’anima e quindi non c’è nessun cambiamento nel mio approccio alla musica e nessuna separazione tra artista e discografico.

Cerco di rimanere il più puro possibile.

Una peculiarità di Zerogroove mi sembra essere un’aria serafica, da narratore esterno al baratro. Ti ci ritrovi?

Sì, mi ci ritrovo pienamente forse sarà l’età, forse la consapevolezza.

Fare un passo indietro ed osservare ciò che accade e ci circonda e al tempo stesso osservarsi è una pratica che ogni individuo dovrebbe fare.

Cerco di affrontare il baratro con ironia.

Come componi? Che tipo di iter di creazione e scrittura hai? Nasce prima il suono o la parola?

Scrivo quasi di getto.

Parto sempre da un ritmo che nella maggior parte dei casi creo con la mia fedele Groove-box Korg e poi vado in addizione di suoni.

Uso pochi strumenti, sono sempre stato affascinato dal principio del “less is more” e cerco di usarli tutti in funzione ritmica.

La parola arriva dopo, del significato di ciò che dico ne ho già parlato;

cantare, declamare in modo solenne, mi piace molto e conferisce ancor di più ai pezzi quel feeling pop che hai menzionato prima.

Cosa ti ispira? Questo disco sembra essere in reazione ad un’attualità ma utilizza gli strumenti della bellezza. La musica può essere bella e profonda? Bella ed utile?

Mi ispirano la vita in generale, i film che vedo, i libri che leggo.

Ad esempio sono un grande estimatore di Aki Kaurismaki.

I suoi film raccontano la miseria umana con una leggerezza ed un distacco meravigliosi unite ad una gran dose di ironia.

Questo è un esempio di bellezza e profondità.

La musica può essere bella e profonda. Preferisco quella bella e utile.

Utile per le orecchie ed il corpo, utile perché può unire o dividere.

Ovvero la bella musica non deve essere necessariamente profonda.

Parlami della copertina, stupenda. Chi e cos’è?

Per quel che riguarda il progetto grafico, tutto è stato realizzato, con mio grande piacere visto il risultato clamoroso, da Nicola Quiriconi e da sua moglie Valentina Ramacciotti. Parlandone, Nicola mi ha raccontato che i suoni e le tematiche del disco lo hanno fatto pensare ad una sorta di seconda pelle cucita addosso.

Cosa poter chiedere in più?

La copertina è un’opera d’arte.

Che influsso ha la tua identità artistica nella tua vita reale? Le due cose si intrecciano o sono mondi differenti?

Ho un lavoro che mi impegna quotidianamente 8 ore al giorno e la mia musica ne sta chiaramente al di fuori.

Forse proprio per questa ragione la musica ha su di me un grosso potere rivitalizzante e sono un gran campione nel ritagliarmi spazi e godermela.

Vivo con un po’ di rammarico la mancanza di tempo a disposizione ma fanculo, quello che riesco a ritagliarmi me lo spendo bene.

Nel Bandcamp Dissipatio avete optato per nascondere soltanto l’ultima canzone, Like metallic satellites. Un premio per gli acquirenti del cd o c’è altro?

Guarda, me lo ha detto anche un caro amico.

Non so, dovresti chiedere a Nicola.

(Nicola Quiriconi: Ti ringrazio per la domanda e ti confermo che sì, è un piccolo premio per chi acquista l’album, chi segue Dissipatio sa che in ogni pacchetto trova sempre una piccola sorpresa, oggi non è affatto scontato spendere denaro per la musica e chi ancora lo fa deve ricevere tutte le attenzioni che merita. Penso che dare qualcosa in più a chi ti supporta sia necessario in questo strano mercato contemporaneo).

L’apprezzare (o meno) il tuo disco aiuta nel rispondere alla nostra valutazione? Sono importanti e/o determinanti i nostri ascolti per la nostra persona?

La cultura è salvezza, che siano ascolti, visioni, letture, incontri.

Mi rendo conto che più si va in là con gli anni e più ci si impigrisce e io e probabilmente anche tu apparteniamo ad una generazione stanca e disillusa.

Dobbiamo combattere però la battaglia per la bellezza, perché il brutto è sempre dietro l’angolo. Lo dobbiamo fare per noi, i nostri figli e tutti coloro che verranno dopo.

Hai quasi 50 anni, ma i Suicide hanno fatto uno dei loro dischi migliori a 64 e 55 anni rispettivamente. Credi l’età incida sulla resa musicale?

Beh, io sono troppo legato a Suicide del 1977 e i 2 in quegli anni erano splendidi trentenni…

Comunque non credo che l’età sia un discrimine di qualità musicale

Ci sono tantissimi esempi che testimoniano che col passare degli anni la qualità artistica aumenta; magari cala l’impeto ma aumentano la consapevolezza e la padronanza. La cosa fondamentale sono le idee che non hanno età.

Se ti proponessero di remixare completamente il tuo album ne saresti lusingato oppure non lo vedresti di buon occhio? Chi vorresti vedere, in caso, al lavoro sul tuo materiale?

Certo che ne sarei lusingato. Adoro il dancefloor, e ascolto sempre con molto piacere remix. Si fantastica, quindi la sparo: Mi piacerebbe un remix ultra psichedelico di Panda Bear e uno super urban di Sleaford Mods… che sogno.

Progetti futuri? Qualche data dal vivo magari?

Progetto Zerogroove in versione live è un duo poiché mi accompagnerà il mio caro compare Luca Ottoni, bassista degli Stanza 101 (tanto per rimanere con Orwell), nostro gruppo noise-rock quando eravamo ragazzi negli anni Novanta. Abbiamo giusto in questi giorni finito una scaletta di pezzi che speriamo di far ascoltare dal vivo a più persone possibili.

Questa è la nuova missione.

Grazie davvero per le domande che mi hai fatto, tutto fuorché banali.