Gerda, Øjne, Six Feet Tall e altri sul Trasimeno il 29 agosto

Riceviamo dagli amici di Mothership e pubblichiamo.

Circolo Supernova

Via Bondì 6, Tuoro sul Trasimeno (PG)

Sabato 29 Agosto 2020

Ore 19.30 (davvero!)

Ingresso 5€ – TESSERA NON NECESSARIA

Finalmente un live punk, ed era anche ora. Siamo stati fermi troppo tempo e ci sembrava giusto fare le cose in grande.

Si parte con la cena e un live acustico al tramonto, poi via coi gruppi. Abbiamo incastrato un sacco di roba in un sola serata, quindi puntualità doverosa. Orari ufficiali presto fuori, seguite l’evento per tutti gli aggiornamenti più varie ed eventuali.

In collaborazione con Skull Society Tattoo Shop.

Artwork by Silvia Sicks.

Suoneranno:

GERDA – Post/Noise-Core / Jesi

I veterani marchigiani del post-hardcore più rumoroso. Un connubio esplosivo, fra Negazione e Breach, disperato e sofferente, violento e primario nell’indole, ma abrasivo e distorto nell’ascolto. Un macigno che rotola da quasi vent’anni e non accenna ancora a rallentare.

ØJNE – Screamo / Milano

Una delle band ai vertici della scena screamo globale, tornano a suonare in Italia dopo quasi due anni. Il covid li ha costretti ad annullare un intero tour tra Canada e USA, per rimediare li abbiamo voluti invitare dalle nostre parti. Occasione rarissima e unica data in centro Italia.

SIX FEET TALL – Noise Rock / Post Hardcore / Perugia

Release show dell’atteso Be Grave With Your Life, mixato da Dave Curran degli Unsane e pubblicato per Mothership/To Lose La Track/Inferno Store.

NULLA+ – Blackened HC / Perugia ✝

Agnosticismo, secolarizzazione, pessimismo e regresso all’Infinito.

KILL THE POOR – HC / Perugia

Nuove leve perugine, disco attualmente in fase di registrazione e fuori a breve.

Hardcore veloce alla vecchia maniera. Il nome dice tutto, no?

HERON KING – Folk/American indie / Perugia

Heron King è il nuovo progetto solista di Alessandro Bianchi (Stocktones).

Chitarra, voce, storie da raccontare, seguendo quella linea invisibile che unisce Nick Drake a Jason Molina.

Prima, dopo e durante: DJ Set (da annunciare).