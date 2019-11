Gerda e Northwoods in tour (Roma – Catanzaro – Cosenza – Catania – Messina)

Gerda e Northwoods sono due nomi su cui ci siamo soffermati spesso, potremmo definirli di casa vista la puntualità con cui seguiamo le loro mosse. Non certo per una qualche simpatia aprioristica, quanto per la convinzione che entrambi rappresentino, seppur in modo differente, un approccio intelligente a determinate sonorità e alla ricerca di una via personale con cui esprimere la propria passione per il “rumore”. Vederli programmare un breve tour insieme e, soprattutto, direzionarlo verso sud anziché scegliere i soliti percorsi battuti, ci fa doppiamente piacere. Per questo abbiamo deciso meritasse spazio la notizia di queste date, con la speranza che chi ci segue vorrà approfittare dell’occasione per verificare con mano quanto sopra affermato. Siete avvisati.