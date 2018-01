A gennaio tre date italiane per i Nifelheim (Roma, Firenze, Brescia)

Gli svedesi Nifelheim tornano nel nostro paese per un minitour di tre date. I metal maniacs scandinavi sono un must per tutti gli amanti del black/thrash satanico e oltranzista, e non passavano da queste parti dal 2014. In tutte e tre le occasioni saranno accompagnati dai toscani Violentor.

NIFELHEIM + VIOLENTOR

11 gennaio – Roma, Traffic Live Club

12 gennaio – Firenze, Circus Club (+ Barbarian)

13 gennaio – Brescia, Circolo Colony (+ Black Oath + Adversor)