Gennaio 2019 al Magazzino sul Po (TO)

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 19 gennaio

Ore 21

YesWeCampus Tour

Il Campus della Musica arriva a Torino!

Ingresso libero con tessera ARCI

Vengono presentati in concerto 16 band e solisti emergenti di diversi generi e stili, dal pop al rock e al cantautorato classico. I brani in concerto, tutti inediti e in italiano, composti dagli artisti stessi e dal Cantiere degli Autori – progetto nato all’interno del Campus per promuovere e sviluppare la creatività e fornire ai cantanti non cantautori brani originali in italiano – fanno parte delle Compilation YES WE CAMPUS VOL. 1 e 2, pubblicate da Universal Music Italy e prodotte dal Campus della Musica.

Di seguito il link a Spotify della Compilation Vol.2, link a YouTube del canale Vevo con videoclip e brani della Compilation Vol. 1 e link al sito web del Campus della Musica.

Sabato 19 gennaio

Ore 22

DEWREC e Magazzino sul Po

presentano:

The Niro – Homemade Vol.1 LIVE

Ingresso riservato ai soci Arci con un contributo di 5 euro.

Una delle frasi che mi è stata detta durante la mia carriera è stata: “Prima o poi dovrai fare un disco con i brani in versione casalinga”. Chi mi conosce personalmente ha certamente ascoltato le decine di canzoni rimaste fuori dagli album ufficiali, cosi ultimamente, anche grazie all’invito a suonare questi brani dal vivo da parte di un amico, è nata l’idea di pubblicarne qualcuno nella versione più lo-fi e scarna possibile. Quando ascolto queste versioni mi sento a casa. Lì sono nate, e lì, nella vostra casa, da soli, vi invito ad ascoltarle.

Homemade, Vol.1: testi e musiche di The Niro

The Niro è sempre stato un cantautore fuori dagli schemi, capace di dividere il palco con artisti quali Amy Winehouse, i Deep Purple per poi esibirsi all’Ariston, quindi tornare a lavorare col regista di V per Vendetta a una colonna sonora. In questa raccolta di inediti il cantautore inizia ufficialmente il suo percorso lo-fi, con l’intenzione di pubblicare parallelamente alla carriera più mainstream i numerosi brani rimasti fuori da tutti gli album ufficiali. In questa raccolta, Homemade Vol.1, si colgono le sfumature più malinconiche di The Niro, che veste la sua musica di colori autunnali, notturni.

Amante della musica di Badly Dawn Boy, Beck e Ed Harcourt, condivide con questi il suo essere one-man-band. I brani sono stati registrati nell’intimità della sua casa e vedono come elemento portante la chitarra classica. La passione per il cinema è evidente.

I primi cinque brani di Homemade saranno un viaggio per l’ascoltatore.

Venerdì 25 gennaio

Ore 21

I sudore I detox lives presenta:

Baseball Gregg + Animali Urbani

Ingresso riservato ai soci Arci con un contributo di 5 euro.

Baseball Gregg:sono Samuel e Luca. Il primo arriva dalla città dei Pavement, il secondo è compaesano di Guglielmo Marconi: si incontrano a Bologna nel 2013 e diventano amici. Le prime canzoni prendono forma in una piccola stanza in affitto all’inizio di via Mazzini e vengono registrate in una dozzina di torride sere di tarda primavera all’ultimo piano di un palazzone alla Bolognina. Sam – dopo un anno trascorso in Italia – ritorna in America a fine maggio: Luca saluta l’aeroplano stringendo nel pugno una cassettina piena di canzoni. L’ep omonimo dei Baseball Gregg è uscito su cassetta in contemporanea in Italia (La Barberia Records – Modena) e negli Stati Uniti (Harlot – Brooklyn) per il Cassette Store Day 2014.

A luglio 2015 i due si incontrano nuovamente, questa volta per una vacanza in California. Trascorrono però gli assolati pomeriggi di luglio e agosto chiusi nella camera da letto di Sam a scrivere, produrre, e suonare. Registrano così in poco più di un mese l’esordio su lp, Vacation appunto: mezz’ora abbondante di mellotron tropicali e armonie vocali che nuotano attraverso l’Oceano Pacifico, dal garage della Baia al city-pop nipponico. Vacation, registrato a Stockton (California) nell’estate 2015 e masterizzato da Dylan Wall (Weed, Craft Spells), è uscito il 30 aprile 2016 sempre per La Barberia in cassetta (negli Stati Uniti) e in cd (in Italia). A dicembre 2016 esce Ciao For Now, terzo lavoro della band, che segna una parentesi synthpop. Questa piccola stravaganza pop in 5 canzoni è particolarmente indicata per gli amanti dei giapponesi Yellow Magic Orchestra, i synth-lords tedeschi Kraftwerk e il Maestro Battiato.

Animali Urbani è un progetto musicale che unisce sonorità wave, rock ed elettroniche e testi cantautorali. La missione è raccontare il quotidiano conflitto tra istinto e condizionamento sociale. La critica sociale si integra al racconto di avventure solitarie utilizzando la città come lo specchio che non mente mai. La band nasce nel 2017 Torino da due campani Marco Cucciniello (arrangiamenti, chitarra elettrica) e Amedeo Mattei (voce, testi, synth). I due danno il via ad uno scambio continuo di arrangiamenti crossover e fogli pieni di parole, che li porta a decidere di registrare il loro primo ep, Amaramente. Gettate le basi, gli Animali Urbani hanno accolto in formazione due nuovi membri, Giorgio Vergano (batteria) e Ruben Dimitri (basso). Il branco è così pronto a presentare due set di live differenti: uno rock/elettrico, l’altro più acustico e intimo.

Sabato 26 gennaio

Ore 21

#finoamezzanotte presenta

Tons + Formalist

Ingresso riservato ai soci Arci con un contributo di 5 euro.

I Tons si formano nel 2009 con membri di band hardcore della scena torinese (The Redrum, Lama Tematica e NoInfo). Sonorità lente e pesanti prendono il posto delle frenetiche ritmiche hc; i testi parlano in maniera ironica di marijuana, ma anche di una certa tendenza all’esoterismo che caratterizza la città di Torino. Nel 2010 registrano un primo demo e nel 2012 esce, per la torinese Escape from Today e per la romana Heavy Psych Sounds, il primo full length Musineè Doom Session, registrato da Danilo “Dano” Battocchio. Nel 2013 esce uno split con i romani Lento e i Tons iniziano a solcare i palchi europei, suonando prima di band come Bongzilla, Unsane, Church of Misery, Napalm Death e Pentagram.

Nel 2014 vengono invitati a suonare al Duna Jam in Sardegna e all’Incubate Fest a Tillburg (Olanda). Nel 2015 il batterista Marco Dinocco lascia la band e viene rimpiazzato da Andrea Peracchia. In formazione entra anche Paolo Paganelli come chitarra solista. Nel 2018 esce il secondo full length della band, Filthy Flowers Of Doom, per Heavy Psych Sounds Rec., che porta nuovamente i Tons in giro per l’Europa.