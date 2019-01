Gennaio 2019 ad Argo16 (VE):

Riceviamo da Argo16 e pubblichiamo.

04 – Hobos Release Show

05 – Voci dal Bunker

19 – Mix me down | Radikal Guru / Numa Crew / Bassi Gradassi

25 – Teho Teardo in “Music for Wilder Mann”

Qui i biglietti “early bird”.

Teho Teardo – chitarra baritona, electronics

Laura Bisceglia, Giovanna Famulari – violoncello

Ambra Chiara Michelangeli – viola

La musica di Teardo attrae e si lascia attrarre liberamente da altre forme dʼarte, delineando, in “Music for Wilder Mann”, una nuova relazione tra gli strumenti della tradizione e lʼelettronica.

Forte dellʼapporto dato, e che continua a dare, al cinema ed al teatro con le colonne sonore, il compositore Teho Teardo si accosta ad un altro tipo di immagini: le fotografie di Charles Fréger contenute nel libro “Wilder Mann, la figura dellʼUomo Selvaggio”.

Sprofondare nella commozione e misurarne con il suono i riflessi che lascia in noi, questo è Music For Wilder Mann.

Il concerto di Music for Wilder Mann è un evento speciale presentato ora per la prima volta nella forma in cui venne originalmente concepito lʼintero album: due violoncelli ed una viola e gli strumenti elettronici di Teho a cercare un rapporto con un altro tipo di immagini, le straordinarie fotografie di Charles Fréger.

Ad ogni brano corrisponde una fotografia, altissima, verticale e minacciosa, una personificazione dei nostri timori, un totem i cui significati variano costantemente in base al nostro sguardo.

In un momento del concerto si materializzeranno trenta percussionisti che suoneranno piatti e gong, spingendo tutte le frequenze del suono in cielo.

Ingresso riservato ai soci ACSI.

26 – Crispy ┼ object blue ┼ Herva ┼ Cristiano Nonnato

27 – Accordeonight | Duo Porto – Aurélien Claranbaux e Lucas Thébaut