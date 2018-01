Gennaio 2018 al Magazzino sul Po

Riceviamo da Magazzino sul Po e pubblichiamo.

Venerdì 12 gennaio

Hierophant & Omega Machine // Another Wasted Night #19

Gli HIEROPHANT sono una delle band di punta del death metal in Italia e vengono a Torino per la seconda volta, accompagnati da OMEGA MACHINE.

Venerdì 12 gennaio 2018

Apertura porte ore 21:30

Ingresso 5 euro riservato soci ARCI

Domenica 14 gennaio

Transmission, musica d’essai: il cinema d’ascoltare

In collaborazione con Alberto Campo – dj, giornalista musicale, organizzatore culturale e conduttore radiofonico – AIACE ha deciso di proporre qualcosa di inedito: nello spazio del Magazzino sul Po, sorseggiando l’aperitivo, davanti a un grande schermo, il pubblico scoprirà un modo nuovo per fruire il cinema e la musica. “Un esperimento: utilizzare le canzoni impiegate nei film come fossero dischi, facendo radio dal vivo, ma con lo schermo in più. È questa modalità insolita a definire un ciclo di incontri nel quale musica e cinema si specchiano l’una nell’altro, generando un collage audiovisivo costruito accostando spezzoni di film musicati da canzoni famose e non, uniti fra loro da una trama narrativa ideata ed esposta dall’inedita figura dell’MJ (il Movie-Jockey). Una serie di appuntamenti che intende essere, al tempo stesso, occasione di analisi culturale, divertissement artistico e pretesto conviviale”, dice Campo.

Domenica 14 gennaio 2018

Apertura porte ore 17:30

Proiezione live ore 18:00 – 20:00

Ingresso gratuito con tessera ARCI / AIACE (tesseramento a prezzo agevolato)

Giovedì 25 gennaio

| sudore | #9 Cactus? + Postura + Electro Nachos djset

Venerdì 26 gennaio

Luca Swanz, The Lonely Cat

Covers On My Bead, Stones In My Pillow è fiorito attorno a una cover di “For The Good Times” di Kris Kristofferson, registrata per motivi biografici. Poi il gusto di sperimentare con la produzione lo ha portato a diventare un inusuale album d’esordio solista. E se con i Dead Cat In A Bag spazia tra suoni di balcani e Messico, America e Francia, con questo suo lavoro Swanz (The Lonely Cat, per l’occasione), che della band è autore e frontman, si dedica a classici intoccabili come “Love Me Tender” di Presley, influenze innegabili come “The Eternal” dei Joy Division o brani meno conosciuti come “Lover” di Tyla (DogsD’Amour); pietre miliari da trasformare come “Cold Cold Heart” di Hank Williams o traditional come “Wayfaring Stranger”, scoprendo la malinconia di “Peggy Sue Got Married” di Buddy Holly, o trasformando “All Along The Watchtower” in un punk-folk screziato di bluegrass.

Sabato 27 gennaio

The Turin Horse + Khoy

Venerdì 26 gennaio 2018

Apertura porte ore 21:30

Ingresso 5 euro riservato soci ARCI

Enrico Tauraso (ex dead elephant) chitarra e voce;

Alain Lapaglia (ex morkobot) batteria e campioni.

The Turin Horse suonano un rumoroso noise rock senza compromessi ideato per spezzare i cuori.

Sabato 27 gennaio 2018

Apertura porte ore 21:30

Ingresso 5 euro riservato soci ARCI

Tutti i venerdì e sabato da mezzanotte si balla con Suppp-A-Delica & Hanglovers