Gennaio 2018 al Bronson di Ravenna

Riceviamo dal Bronson e pubblichiamo.

Il vecchio anno si è appena concluso ed è già aria di novità in casa Bronson Produzioni.

Finalmente il Bronson Café: le atmosfere e gli ascolti che amate, accompagnati come sempre da gustosi caffè, birre artigianali e cocktail di qualità in un nuovo spazio, proprio accanto al Bronson Club. Nato per completare la nostra proposta – e la nostra visione – sarà una location perfetta per rilassarsi, divertirsi e perché no, magari lavorare, dalla colazione al brunch, dall’aperitivo fino alla mezzanotte, ogni giorno dell’anno.

Come di consueto la musica sarà l’indiscussa protagonista, ma ci sarà spazio anche per incontri, mostre e letture.

Bronson Café. Ai confini della città.

Sabato 13 Gennaio

Gazebo Penguins + Anni Zero Plus

I Gazebo Penguins sono sempre stati in 3, e ora sono in 4.

Hanno fatto uscire due dischi che sono stati suonati in più di 250 concerti per tutta Italia. Si dividono tra Correggio e Zocca, e Nebbia è il loro ultimo lavoro.

Sono sempre stati definiti emocore o post-hardcore, ma con questo disco stanno spostando i confini del loro genere verso nuove province musicali. Continuano a fare musica perché pensano sia una cosa che gli viene bene, ma soprattutto li fa stare bene. E vorrebbero farlo per tutta la vita

Lunedì 15 gennaio

Chris Brokaw @ Fargo (Free Entry)

Torna al Fargo con il suo progetto solista Chris Brokaw: chitarrista, vocalist e batterista è uno dei personaggi più importanti della scena slowcore americana, già membro fondatore di Come e Codeine.

20 gennaio

DANG DANG + ENRI ZAVALLONI

Ingresso omaggio entro le 23:00

Aftershow: Bronson Anni 90

SPECIAL GUESTS: Paolo “Pelo” Gradari (The Nightwolf) direttamente da 64 Slices Of American Cheese e Cazale al sax + Enri Zavalloni (The Automan) ai synth!

I Dang Dang si formano nel 2012 dall’incontro tra Matteo Castagnoli (The Chics, Ghost of Bell Star, Walls of Lymbo, 64 Slices of American Cheese) e Fabio Borroni (Akemi). Nel 2015 si uniscono Nicola “Rospo” Bustacchini (SybiAnn, The Chics) al basso e Lara Zambelli (SybiAnn) ai synth e alla voce. Un concentrato di sonorità anni 80, si muovono tra new wave, post punk e dark blues.

In apertura Enri Zavalloni, il “mago della tastiera vintage”! Un’attitudine che nel corso del tempo si è evoluta integrando sonorità di frontiera, atmosfere ad 8 bit e sintetizzatori digitali.

27 gennaio

Bronson Recordings Fest II

ingresso omaggio entro le 23:00

Aftershow CALL ME- Echoes from the 80’s

Bronson Recordings festeggia anche quest’anno nella propria casa le uscite del 2017 raccogliendo tutti i suoi artisti in un’unica serata:

le atmosfere retro-wave di Confrontational, i classy tunes dei Sunday Morning, l’evil’n’roll dei misteriosi ELM (da Cuneo, TX), i bordoni cinematici dei Tiresia, nuovo progetto di Bruno Dorella e Stefano Ghittoni, e i drone di Adriano Zanni.