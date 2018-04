Gang Of Four, New Model Army e altri al bolognese Neuropa

Riceviamo questo comunicato e pubblichiamo.

Zona Roveri presenta:

NEUROPA Festival

Wave/Dark/Industrial Music Festival

A seguire: Dj set di stampo rigorosamente 80’s.

Venerdì 27 e Sabato 28 Aprile

Zona Roveri – Via dell’Incisore, 2 Bologna

Ingresso Riservato ai soci Arci/Uisp

Con il patrocinio del Comune di Bologna e della Regione Emilia Romagna.

Zona Roveri Music Factory, in collaborazione con Hellfire Booking, è lieta di annunciare la prima edizione del NEUROPA FESTIVAL, rassegna di musica dark, new wave, post-punk, industrial.

La città di Bologna si è caratterizzata, durante gli anni ’80, come polo culturale di importanza rilevante a livello europeo (la Berlino italiana veniva chiamata allora). Insieme a Firenze e Pordenone è stata la fucina della “nuova musica indipendente” italiana, distinguendosi per la quantità e, soprattutto, per la qualità delle proposte musicali nate in quel periodo. Oggi, a distanza di trent’anni, Zona Roveri Music Factory si appresta ad organizzare un festival musicale tematico per celebrare quel periodo indimenticabile ed irripetibile. Un evento imperniato quindi su alcune delle band che hanno calcato, in modo significativo, la scena dell’epoca ma che ancora oggi sono in attività: Gang of Four, New Model Army, The Young Gods, Dish-Is-Nein (ex Disciplinatha), Client, Ash Code, si alterneranno sul palco di Zona Roveri per farci rivivere le atmosfere, il mood e i “sapori” di quell’epoca.

La manifestazione si svolgerà a Bologna il 27 e il 28 aprile 2018 presso Zona Roveri Music Factory.

Un carosello di nomi leggendari e gruppi “contemporanei” legati dal comune denominatore della ricerca antiaccademica nella grammatica musicale. Oltre all’aspetto musicale il festival ha la prerogativa di coniugare la magia della musica “non convenzionale” con appuntamenti culturali come conferenze, presentazioni di libri, mostre d’arte e fotografia.