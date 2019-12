Gabriele Gasparotti: il video di “Istantanea n. 3”

Il 12 dicembre – per Dio Drone, Dornwald Records e Il Dio Selvaggio – esce Istantanee Vol.1 di Gabriele Gasparotti. Gasparotti, che ha una formazione sia a livello di classica e jazz, sia a livello di musica elettronica, qui è al lavoro con sintetizzatori analogici, viola, violino, piano preparato e altro ancora. Quest’anno mi sono occupato di qualcuno che assomiglia moltissimo a Gabriele: Martin Bartlett, misconosciuto pioniere della musica elettronica che aveva studiato con Riley, Tudor, Cage, Oliveros, collaborando con Don Buchla. In queste istantanee si trova la stessa spontaneità di quegli anni, oltre che le stesse atmosfere, rievocate inevitailmente dai suoni inconfondibili di certa strumentazione. Anche il video di “Istantanea n. 3” fa pensare a dei primi esperimenti, in questo caso quelli di videoarte, semplici ma efficaci, in grado di superare i limiti della tecnologia con la creatività.