Anche un po’ per scaramanzia, noi segnaliamo sempre i nuovi dischi di Vigroux, che seguiamo quasi dal giorno 1. Qui siamo di nuovo su raster (è la seconda volta) e bisogna aspettare il 25 novembre per sentire tutto Magnetoscope, album che sin dall’artwork suggerisce come Franck abbia piegato la sua elettronica in chiave vintage e “ottantiana”. In ascolto “Cassette” (appunto).

Magnetoscope by Franck Vigroux