Francesco Perissi XO: il video di “fxxk”

Francesco Perissi XO pubblicherà Rossana il 18 settembre per Guelfo.

Perissi è polistrumentista e sound designer, Rossana prende le mosse dall’elaborazione di un lutto, che – secondo una nota teoria – consiste di cinque fasi: negazione, rabbia, patteggiamento, depressione, accettazione.

Sicuramente “fxxk”, anche per via degli elementi “rock” che contiene, a molti farà pensare a quella tensione presente in molti pezzi di Trent Reznor, il che va interpretato come un complimento e non come un’accusa di plagio. Il resto dell’album, che abbiamo già potuto ascoltare, mette in mostra l’eclettismo di Francesco in campo elettronico, del resto si parla di uno che – apprendiamo dalla cartella stampa – ha studiato al conservatorio ma ha anche suonato in band post-metal. Le potenzialità ci sono.

Questo ciò che ci racconta Perissi a proposito del brano: f**k rappresenta il picco della fase della rabbia, ma è anche l’anello di passaggio per il processo successivo, il patteggiamento. Cercando il termine “fuck” su alcuni dizionari inglesi, lo troveremo scritto con gli asterischi, proprio come nel titolo della composizione. È sia un’offesa sia una definizione in stile volgare dell’atto sessuale. Il testo è ispirato da una lista di “obiettivi da raggiungere”, accorgimenti utili per il miglioramento della relazione con se stessi e il mondo esterno. Seguendo i riferimenti di alcune discipline psicologiche, questi “buoni propositi” erano stati scritti a mano su un foglio appeso sul muro, sempre in prima vista. Un po’ come se avessimo a portata di mano una bussola che indica la strada quando ci sentiamo smarriti.