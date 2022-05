FRANCESCO LURGO, Sleep Together Folded Like Origami

Se il lockdown a un certo punto ha scatenato dischi come Fire di The Bug, reazione festaiola al confinamento, inevitabilmente ha propiziato molti lavori intimisti e riflessivi come Sleep Together Folded Like Origami di Francesco Lurgo (ex Fleur). Il disco è molto curato nei suoni: le parti che in modo pigro possiamo definire elettroniche si mescolano con gli strumenti fino a che non si distingue più un ingrediente dall’altro. Come nel caso dei Fleur, si parla di post-rock che si fa ambient, di Kranky e in questo caso, direi, di colonne sonore (penso a “The Great Mystery”, che sembra la descrizione visiva di un’alba o di un risveglio). Sleep Together Folded Like Origami è emotivo (la title-track, tanto per darmi ragione da solo subito, i “pieni” tim-hecker-iani di “I Am Already Far Away”), malinconico (il meriggiare pallidi e assorti di “Quiet The Chaos”), ma in grado a volte di aprirsi di fronte alla luce (il senso di meraviglia che trasmette “One Moment Before The Shipwreck”). Non ho idea di come nel 2022 qualcuno possa riuscire a soffermarsi su di un album di cui non sa nulla in mezzo a una marea di album di cui non sa nulla, ma forse il titolo molto bello arresterà lo scrolling nervoso che affligge un po’ tutti noi.

Sleep Together Folded Like Origami by Francesco Lurgo