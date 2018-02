Fragments, il video di “Insane Asylum”

Toten Schwan pubblica in 30 cassette l’album Fragments, intitolato A Musical Guide To Understand Mental Illness. Così ne parla chi lo ha realizzato: Questo lavoro è dedicato a F., un ragazzo che ho conosciuto in ospedale e che circa un anno e mezzo fa si è suicidato. Dico solo che era una persona splendida, sensibile, umana, veramente rara. Ovviamente non sono riuscita ad elaborare il lutto, ci penso ancora tutti i dannati giorni. Ho creduto che dedicando a lui l’album avrei avuto un po’ di pace, ma non è successo. In fondo non importa. Cioè, mi importa meno di me, mi importa più essere riuscita a realizzare qualcosa per lui, per dire “io non dimentico. Non lo farò mai”. Alla fine è questo il mio messaggio. È questo quello che mi premeva dire. Spero di esserci riuscita.

“Insane Asylum” è l’ultima traccia – si potrebbe scrivere “l’epilogo” – di A Musical Guide To Understand Mental Illness, che è diviso in due parti: nella prima si manifestano i problemi psichici, nella seconda si cerca di affrontarli. Il pezzo è forse il migliore di tutti e sembra quasi collocarsi in quella fase storica in cui Cabaret Voltaire o Chris & Cosey anticipavano l’ebm. Il video, volutamente grezzo, ci mostra come ovvio gli interni e lo squallore di un edificio in rovina.