FOSSADELRUMORE, Grandezze Della Natura

Dalla Toscana con furore, tanto per avere l’ennesima conferma da una regione dove il sottobosco noise non è mai rimasto a secco di piccole realizzazioni, come questa dall’inequivocabile intestazione FossaDelRumore, opera di Pietro Michi, che qui si fa aiutare da Mademoiselle Bistouri in un pezzo del lato A, “Metallo”. Siamo in territori strettamente harsh noise, all’occorrenza venati di ambient malata, si ascolti l’unica traccia del B, “Bosco (L’Incendio)”, dov’è decisiva l’opera di remix dell’americano e.l.d., peraltro colui che gestisce l’etichetta che pubblica il nastro, la newyorchese Endless Landscapes Of Decay. L’autore ci tiene a sottolineare che i pezzi sono una sorta di espressione del senso di rivolta della natura verso l’uomo e verso l’inquinamento che produce; direi che la missione può ritenersi compiuta, si evince un discorso sonoro che è espressione di immaginati detriti, “Vento”, e frattaglie abbrustolite in fonderia nella già citata “Metallo”.

Questa è musica disturbata per incalliti collezionisti di cassette stampate in pochi esemplari.