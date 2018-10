Per Forma 3 eventi questa settimana: Becoming Animal di Peter Mettler + Image Mixing / Pekler + Lifecutter

Riceviamo e pubblichiamo. Come sapete, siamo media partner di questa manifestazione.

Giovedì al Cinema Visionario di Udine: Becoming Animal (2018 – 78 minuti) di Emma Davie e Peter Mettler con musiche di Frank Bretschneider e AtomTM. In collaborazione con il Premio Darko Bratina e con il Festival Mimesis. Segue incontro tra Peter Mettler e il filosofo Roberto Marchesini.

Venerdì al Teatro San Giorgio di Udine: Performance multimediale: Peter Mettler immagini – Andrea Gulli, Aleksandar Koruga, Jesus Valenti suoni – Giovanni Maier conduction.

In collaborazione con il Premio Darko Bratina e con il Festival Contemporanea.

Sabato a DobiaLab (Staranzano, GO): Andrew Pekler (leggete la nostra freschissima intervista per conoscerlo) e Lifecutter (lo sloveno Domen Učakar, in arte Lifecutter, con un passato in band hardcore e progetti noise, propone una techno attraversata da vibrazioni oscure e derive ambient, solcata dai pattern ritmici della drum machine e le folate ambient dei sintetizzatori).