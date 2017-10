FORMA – Free Music Impulse #8: i workshop

Martedì 31 ottobre al Teatro Comunale Palamostre di Udine FORMA Free Music Impulse #8 presenta una serie di workshop per imparare insieme a professionisti internazionali le potenzialità della tecnologia in ambito artistico.

Qui le informazioni su programma, orari e prenotazione

Tutti i workshop sono a posti limitati. C’è ancora tempo per iscriversi.

SOUND TRANSFORMATION AND ELECTROACOUSTIC COMPOSITION w/ François Bonnet e Emmanuel Favreau.

Una guida alla scoperta delle più avanzate tecniche di processing del suono attraverso l’apprendimento dei software sviluppati direttamente al GRM.

Programma e iscrizioni.

HI-BOOK VVVV AUGMENTED REALITY BOOK

31/10 – 01/11 – 02/11.

Workshop di animazione di testo e immagini che sfrutta la realtà aumentata.

Programma e iscrizioni.

REPROGRAMMING THE MEDIA MACHINERY w/Mikomikona

04/11, dalle 10:00 alle 18:00.

Guida all’utilizzo dei vecchi media in modo diverso e performativo con la costruzione di un piccolo circuito analogico per trasformare le immagini in suono.

Programma e iscrizioni.

LIVE EXPANDED CINEMA | TECNICA DI MANIPOLAZIONE LIVE DI PELLICOLE 16 MM E NASTRI MAGNETICI.

Lectio magistralis di Cellule d’intervention Metamkine

03/11, dalle 14:00 alle 18:00.

Laboratorio sulle tecniche utilizzate da La Cellule d’Intervention Metamkine per produrre un nuovo film ad ogni performance.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Per info e iscrizioni scrivere a hybridaworkshop@gmail.com