For The Swimmer 13.02.23 – These are the days

È davvero insensato rispondere ogni volta “bene” quando viene chiesto o viene scritto “come stai?”. Sembra che il dolore e il disagio siano un oggetto da tenere sempre nascosto agli occhi degli altri. Pericoloso, dannoso. Un’onta. Questa eterna (finta) positività esternata da tutti, con cui doversi rapportare, rende ancora più distanti dal mondo intorno. La musica è un antidolorifico efficace, anche un’ottima droga che annulla nel giro di qualche lungo minuto quella distanza, ridotta a zero zero zero. Per crogiolarsi al sole dell’inquietudine. La nuova puntata di For the swimmer, “These are the days”, è una pastiglia. Scegliete voi il colore. Gli ingredienti sono comunque il trip psichedelico di Shabazz Palaces, i paesaggi siderali di Flying Lotus, le melodie strappacuore dei Dirty Three, i bassi che scivolano lontani dei Seefeel, i loop vocali e i fiati di Klein, Sault e Rian Treanor, che volteggiano nella mente come falchi in picchiata sui giorni senza perché. Ma anche le ondate rumoristiche dei Dälek (viva, con l’ultimo album sono tornati ai fasti di From Filthy Tongue of Gods and Griots) e tutto quello che non avete mai osato chiedere per rimanere con il fiato sospeso e che invece irradiano Boards of Canada e Biosphere.

Playlist

Klein – Black star

Flying Lotus – Zodiac Shit

Mombu / Oddateee – Devils Card

Dälek – Devotion (when I cry the wind disappears)

Sault – Fear No One

Shabazz Palaces – Forerunner Foray

Rian Treanor – The Dead Centre

Montparnasse Musique – Chibinda Ilunga

London Odense Ensemble – Celestial Navigation

Dirty Three – Some Summers They Drop Like Flys

Seefeel – Spangle

Boards of canada – Amo Bishop Roden

Biosphere – The Things I Tell You

‘For The Swimmer’ è un programma che va in onda su Fango Radio.