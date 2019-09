Folk Bottom Presents: Echoes From The Deep North Vol. 1

Un viaggio profondo e contemplativo attraverso il suono del Nord più misterioso . I paesaggi freddi e brillanti della Scandinavia diventano in musica i veri narratori, bardi e poeti di un oscuro e arcano Universo interiore. Dai suoni ancestrali dell’hardingfele norvegese di Lena Willemark e Nils Økland al lirismo della nyckelharpa svedese dei Bazar Blå e dei Väsen, passando per la Finlandia mistica dei Tenhi, fino ad arrivare al visionarismo di altri grandi maestri della scuderia Ecm come Jan Garbarek, David Darling, Ketil Bjornstad e Arild Andersen.

Playlist

01. Jan Garbarek – Vandrere

02. Ketil Bjornstad – The Sea I

03. Arild Andersen – Mourn

04. Bukkene Bruse – Lovehjerte

05. Tenhi – Vastakaiun

06. Lena Willemark/Ale Möller – Vallsvit

07. Bazar Blå – Dalaimama Part 1

08. Es – Sateenkaarisuudelma II

09. Lumen Drones – Ira Furore

10. Tenhi – Sutoi

11. Landberk – Song From Kallsedet

12. Vali – Et Ensomt Minne

13. Clogs – Pencil Stick

14. Jan Garbarek – Rites

15. David Darling – Dark Wood

16. Hilmar Örn Hilmarsson & Sigur Ros – Memory

17. Bukkene Bruse – Miriams Voggelåt

18. Helena Espvall & Masaki Batoh – Polska

19. Gjallarhorn – O-Vals

20. Väsen – Nacken