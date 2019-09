Folk Bottom presents: Bury My Heart At Wounded Knee – Dedicated To Native Americans

Bury My Heart At Wounded Knee non è solo il celebre libro con cui, nel 1970, lo storico americano Dee Brown denunciò con forza le responsabilità dei bianchi nella triste vicenda dello sterminio dei pellerossa, abitatori di quella “Isola della Tartaruga” tanto cara alla poetica eco-ambientale di un autore come Gary Snyder; da quella lettura rivelatrice, anche i Gila di Conny Veit e di Florian Fricke dei Popol Vuh trassero feconda ispirazione per celebrare lo spirito e la cultura dei Nativi Americani, immortalando le loro impressioni in quel prezioso e assoluto capolavoro del 1973 che recava lo stesso titolo dello scrittore americano. Questo nuovo mix targato Folk Bottom vuole essere un ulteriore omaggio alla cultura di quei popoli nativi, attraverso musiche direttamente ispirate al loro universo sonoro e atmosfere che rievocano l’energia dei paesaggi e della Natura da essi abitata. Da “Canyon” e “Prayer For The Wild Things” di Paul Winter a “Thunder Chord”, “Landscape”, “Compassion” e “The Shape Of Time” dei Coyote Oldman, da “Kiva” di Steve Roach a Singing Stones di Michael Stearns e Ron Sunsinger, dai lavori di R. Carlos Nakai con Paul Horn e Peter Kater alle percussioni virtuose di Glen Velez, fino ad arrivare agli echi della prateria nelle corde di John Fahey e Robbie Basho, sono numerosi i casi di profonda e diretta devozione alla storia dei Nativi Americani.

Playlist

01. Paul Winter– Grand Canyon Sunrise

02. Coyote Oldman– Brilliant Darkness

03. Michael Stearns/Ron Sunsinger– The Ringing Desert

04. Paul Horn/R.Carlos Nakai – Anasazi Journeys

05. Ulaan Passerine– Unwinding

06. Gila– The Buffalo Are Coming

07. Forrest Fang– Meditation

08. Arica– Heaven

09. Voice Of Eye – Blooming

10. Paul Winter – Buffalo Prairie

11. Coyote Oldman – People Of The Glacier

12. Michael Stearns– Petroglyphs

13. Glen Velez – Sweet Season

14. Steve Roach/M.Stearns/Ron Sunsinger – West Kiva:Sacrifice, Prayer,And Visions

15. Sacred Harp– Brother Green

16. Popol Vuh– Song Of The Earth

17. John Fahey – A Raga Called Pat, Part 4

18. Robbie Basho– Green River Suite

19. Buffy Sainte Marie – Mayoo Sto Hoon

20. Gila– Black Kettle’s Ballad

21. Peter Kater/R.Carlos Nakai – One Voice

22. Coyote Oldman – Ascent

23. Paul Winter – Grand Canyon Sunset