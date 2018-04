Flora (Varg + AnnaMelina): il video di “Impatience”

Jonas Rönnberg non fa pause. Qui lo vediamo collaborare con AnnaMelina (Melina Åkerman Kvie), producer e cantante svedese. Non è la prima volta che succede, basta pensare a Gore Tex City di Varg oppure alla compilation Posh Isolation intitolata I Could Go Anywhere But Again I Go With You, dove già apparivano con “Spira”. Come “Spira”, anche questa “Impatience”, preludio a un full length e comunque disponibile in formato 7”, è impalpabile e languida (per la cronaca, il mastering è curato dal solito Neel).