Flipper: tour europeo (3 tappe italiane) per il quarantesimo anniversario della band

I Flipper, formazione di San Francisco alla quale non dovrebbero servire troppe presentazioni, vista la fama dovuta ad un approccio al punk tanto storto quanto imprevedibile, hanno annunciato un tour europeo per celebrare il loro quarantesimo anniversario. La line-up per i concerti vedrà i membri storici, Steve DePace alla batteria e Ted Falconi alla chitarra, affiancati da David Yow (Scratch Acid, Jesus Lizard) alla voce e Mike Watt (The Minutemen) al basso.

I Flipper hanno debuttato nel 1979 su una compilation della SF Underground con il brano “Earthworm”, seguito dal primo singolo “Love Canal / Ha Ha Ha” per la Subterranean Records (stessa label, nuovo nome). Il successivo singolo “Sexbomb” (1981) è stato omaggiato con innumerevoli cover nel corso degli anni e il loro primo album Generic Flipper è ormai divenuto un classico.

Nel suo libro “Get In The Van”, Henry Rollins descrive così i Flipper: “Erano semplicemente pesanti, più pesanti di te, più pesanti di tutto… Quando suonavano erano fantastici”.

Queste le tre date italiane del tour:

10 agosto 2019 – Bologna, Freakout

11 agosto 2019 – Milano, Magnolia Open Air

12 agosto 2019 – Padova, Anfiteatro del Venda