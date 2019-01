FILTRO + ACRE live al Caseificio La Rosa questo 18 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 18 Gennaio 2019

al Caseificio La Rosa è in programma una serata di sperimentazione musicale

FILTRO [experimental/electronic – Lodi]

ACRE [radical-impro – Roma]

Evento Riservato ai soci /

Ingresso a sottoscrizione 5 Euro

Apertura porte: 22.30

Inizio concerti: 23.00

Dove:

Associazione Culturale Caseificio La Rosa

via Romana 200/1 Poviglio (RE)

Sul navigatore impostare: “Associazione Culturale Caseificio La Rosa”

www.caseificiolarosa.org

Informazioni:

Filtro

Il duo prende forma nel 2016 dall’incontro tra Angelo Bignamini (The Great Saunites, Lucifer Big Band) e Luca De Biasi (Satantango). La doppia matrice che ne ha generato le fattezze, psichedelica nel primo caso e garage-noise nel secondo, ha contribuito non poco a plasmare il suono fluido e urticante del primo esperimento prodotto: “Riflesso”. Ma anche la loro passione per le fonti analogiche (sintetizzatori modulari e nastri manipolati), passione che investe ogni aspetto del progetto. Il suono risulta minimale e pulsante, a tratti ipnotico, in un insieme soffuso: non una colonna sonora ma musica d’atmosfera che diventa narrazione suadente, senza scendere a compromessi.

Label: Upside Down Recordings

Acre è un progetto che da più di dieci anni porta avanti un concetto di improvvisazione innovativo basato sull’interazione tra diversi mondi sonori: tra l’elettroacustica e l’elettronica, tra il free-jazz di matrice radical-europea e la musica contemporanea.

Ermanno Baron (batterista e percussionista), Ginomaria Boschi (chitarra elettrica e preparata) e Marco Bonini (elettronica e programmazione) fondono il loro suono in unico magma dove spesso è difficile riconoscere la “sorgente”.

Il trio ha pubblicato il suo primo LP Acre con Megasound e il suo secondo Unexpected Variations per la Creative Sources di Lisbona, riscuotendo notevole successo di critica.

In quasi dieci anni di intensa attività live hanno suonato in prestigiose location europee, tra cui il MOZG a Varsavia, il Prulcek di Ljubiana , il LEHRTER SIEBZEHN di Berlino e il WIM di Zurigo.

Label: Megasound – Creative Sources Recordings

Caseificio La Rosa è un’associazione culturale no profit, apartitica ed autogestita, che opera nell’ambito culturale e dell’intrattenimento. L’obiettivo principale è condividere, diffondere e promuovere cultura in un contesto libero dalle logiche del mercato. Le persone impegnate nella gestione/organizzazione dell’Associazione sono volontari ed a titolo gratuito; tutti i ricavati delle iniziative vengono reinvestiti per realizzare altri eventi.