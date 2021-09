Filth Is Eternal: il video di “The Ritual”

Vi abbiamo appena parlato del nuovo album dei Filth Is Eternal, in precedenza conosciuti come Fucked And Bound, uno dei nomi caldi di questa stagione e oggi torniamo per presentarvi il video di “The Ritual”.

Proprio in sede di recensione avevamo accennato all’impatto live della band e non a caso la scelta del regista è stata proprio quella di lasciarla sotto ai riflettori per tentare di trasmette attraverso le immagini tutta l’energia e la rabbia che riesce a scatenare su palco.

I Filth Is Eternal hanno di recente condiviso il palco con gli Escuela Grind, un altro nome su cui ci siamo soffermati, un’accoppiata che speriamo riesca a sbarcare quanto prima anche dalle nostre parti.