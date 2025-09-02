FIGURES OF ABSENCE, S/t

Per fruire di questo primo parto dei Figures Of Absence, terzetto composto da nomi conosciuti nel giro della sperimentazione quali Elio Martusciello, Barbara de Dominicis e Cristian Maddalena, ho optato per visionare il filmato che il regista Antonio Pietranni ha costruito sulle loro musiche. Musiche dove a fare da padrona è la voce trasformista di Barbara, intervallata e sostenuta dalle elettroniche di Cristian e dalla chitarra di Elio, per un percorso scosceso e fiabesco. È un vagare notturno e sonoro nato sul palco del Folderol Studios a Roma lo scorso anno, dove le voci anglofone e francofone agiscono in maniera radicalmente differente risuonando nelle nostre cuffie. Pungenti quelle di Barbara, quasi come riuscisse a tramutarsi in un essere misterioso e fatato, riuscendo a gabbarci come le fatine di Cottingley, menando il nostro naso all’insù mentre il suono si fa bulboso e magmatico. Le immagini intanto giocano fra natura e interstizi materiali, amplificando la sensazione di straniamento fra umano ed alieno. Il suono è coeso e sembra che il trio riesca a trasformarsi e a cambiare forma all’interno di un percorso che risalta per la somma dei propri elementi, dove con il passare dei minuti sale il contributo dei diversi strumenti all’orecchio. La chitarra di Martusciello a tratti sembra stregare come un Nick Zammuto nel profondo delle foreste, mentre Cristian Maddalena crea una cornice in perenne bilico fra il mondo reale ed immaginario. Facile, facilissimo esagerare o annoiarci con un lavoro del genere e invece si rimane incollati a schermo e cuffie quasi si seguisse una fiaba via via più aspra, disturbante, che ormai ha preso il sopravvento su di noi. Quando il suono si sfrangia in brutalismi digitali non resta che urlare alla De Dominicis e al suo essere sirena malconcia sulle acque filmate da Pietranni fa accelerare il battito cardiaco. Musica a spasmi, che rilasciandosi e rilassandosi nel pre-finale riesce ad aprirsi a una sorta di serenità spigliata che ci colpisce da più parti. Si monta nel finale, come onde sonore e onde marine, per lasciare ancora una volta spazio alle due voci, intersecate come palloni d’acciughe nell’acqua. Figures Of Absence è lavoro compiuto e complesso, immersivo e magico: goderselo con musica ed immagini ovviamente delinea le visioni ma ehi, lo scritto è fatto anche per essere dimenticato e la musica per essere vissuta e vestita come ognuno vuole…

