Fierce⊙: il video di “The Ruins Of A Dying Kingdom”

Abbiamo già parlato dei Fierce⊙ e oggi vi presentiamo in anteprima un estratto dal nuovo disco Eclispes From The Duat, in uscita a breve per Shove Records ed Epidemic Records, in collaborazione con la danese Rakkerpak Records. Rispetto ai lavori precedenti, ovvero l’ep Ashes (2017) e il debutto sotto forma di demo Reabsorption (2016), il nuovo lavoro presenta al pubblico una formazione rinnovata che ha reso il suono più veloce e aggressivo, in qualche modo più vicino al black metal, eppure senza per questo stravolgere le caratteristiche portanti che ci avevano già incuriosito in passato. Ritorneremo sul lavoro con una recensione dettagliata e approfondiremo anche il tema centrale del disco, quello della discesa nell’Inferno personale per affrontare i propri demoni attraverso il processo alchemico della nigredo. Per ora vi lasciamo a questa anteprima che vi permetterà di sbirciare tra le pieghe di un lavoro che si presenta come un punto di svolta e un deciso balzo evolutivo per la band.

Questo il commento della band: “The Ruins Of A Dying Kingdom” parla della presa di coscienza del fatto che tutte le cose che pensavamo ci definissero, come educazione, valori, posizione sociale, carattere e via dicendo, siano solo un prodotto di ciò che la gente si aspetta da noi e di ciò che ci viene detto in questa vita.

Lo sconcerto che ne segue potrebbe essere devastante, perché non sappiamo più dove girarci per trovare noi stessi e non troviamo più ciò che possiamo fare per dare un senso alla nostra esistenza.

Ma se avessimo abbastanza coraggio da lasciare queste rovine sicure alle nostre spalle e insistere nella nostra ricerca nell’oscurità esterna, potremmo essere abbastanza fortunati dall’afferrare un piccolo barlume di luce che fungerà da faro, facendoci capire che la distruzione che è avvenuta in principio era la cosa migliore che potesse capitarci e l’unico modo di iniziare ad diventare ciò che davvero siamo.