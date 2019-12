FIERCE⊙, Eclipses From The Duat

Vi abbiamo già presentato in anteprima un estratto dal nuovo album di una nostra vecchia conoscenza, i Fierce⊙, sapete quindi già del cambio nella line-up, della maggiore propensione per atmosfere oscure e ritmi serrati, e di un mood gelido che guarda in faccia il black metal e investe l’ascoltatore con una colata di note asfissianti riversate con ferocia e con una pulsione nichilista tanto a fuoco quanto lontana da pretenziosità di sorta. Quello seguito dalla band è un percorso che narra una storia di lotta e ricerca della propria essenza lontano dalle sovrastrutture sociali, una strada che passa per l’affrontare i propri demoni e si addentra nell’oscurità al fine di riprendere possesso della propria esistenza ripartendo dalla distruzione delle proprie certezze. Se questo è il filo logico che unisce i brani del disco dal punto di vista concettuale, la musica ne segue in modo egregio le linee e ci accompagna all’interno di una foresta di suoni feroci ma non monocordi: aggressività e pathos si danno manforte per costruire un album che, a dispetto di un’apparenza magmatica, è anche ricco di cambi e dettagli atti a renderlo incisivo e mai monotono. I Fierce⊙ sono cresciuti dal nostro primo incontro e affondano di più i loro colpi, lavorano con attenzione alle differenti componenti dei pezzi e riescono a rendere questo Eclipses From The Duat un disco curato sotto ogni aspetto, grazie anche ad una ricerca sonora e ad una produzione che mettono in risalto le scelte di scrittura. Detta così sembra una cosa di tutti i giorni e, forse, lo può essere per chi ha chiaro dove andare e come arrivarci, eppure non sempre i risultati ottenuti maneggiando una grammatica similare raggiungono questo livello e convincono come nel caso in questione. Segno che non basta avere l’idea e la giusta intuizione, ma che serve anche lavorare duro per raccogliere i frutti e riuscire ad esprimere al meglio ciò che si ha in mente: motivo per cui, tra i molti lavori volti a rappresentare in note l’oscurità, band come i Fierce⊙ (o, per fare un altro nome incontrato da poco, i Naga) continuano a intrigarci e a farci parlare con convinzione della loro musica.

Fierce – Eclipses From The Duat by Fierce