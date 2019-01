Fennesz: in ascolto un medley delle 4 tracce del nuovo Agora (marzo 2019)

Agora, in uscita per Touch il 29 marzo, arriva qualche anno dopo Mahler Remix e Bécs.

Scrive Fennesz: “è una storia semplice. Avevo perso temporaneamente uno spazio vero e proprio per registrare e avevo dovuto traslocare tutto il mio equipaggiamento in una piccola camera da letto dove avrei poi prodotto quest’album. È stato fatto tutto con le cuffie, il che è stato piuttosto frustrante all’inizio, ma successivamente mi è sembrato di tornare al passato, quando realizzavo i miei primi dischi negli anni Novanta. Alla fine è stato d’ispirazione. Ho utilizzato poche cose, non avevo nemmeno il coraggio di attaccare tutto quello che avevo a disposizione. Ho preso solo ciò che era a portata di mano”.

Questa la tracklist:

01. In My Room

02. Rainfall

03. Agora

04. We Trigger The Sun

Rainfall: voce di Katharina Caecilia Fennesz.

Agora: Field recordings di Manfred Neuwirth, vocals di Mira Waldmann.

Mastereizzato da Denis Blackham @ Skye.

Fotografia e design di Jon Wozencroft.