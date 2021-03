Feed Them Death: in ascolto “Eulogic (Negative Dialektik)” dall’imminente Negative

Vi proponiamo in anteprima un brano tratto dal nuovo disco di Feed Them Death, progetto di casa Brucia Records attivo dal 2017 e giunto oggi al terzo album.

Negative segue infatti No Solution / Dissolution, uscito per Exalted Woe – GrimmDistribution nel 2018, e Panopticism: Belong / Be Lost, realizzato nel 2020 da I, Voidhanger Records, stesso anno in cui ha visto la luce anche il secondo ep, For Our Culpable Dead.

Negative verrà pubblicato da Brucia Records il sette maggio e si presenta come un nuovo tassello della personale esplorazione portata avanti da Feed Them Death nel campo delle possibili fusioni tra differenti linguaggi estremi, un percorso che dall’iniziale matrice grind si è sempre più ampliato, fino a sposare le forme più radicali di manipolazione sonora.

Torneremo in modo approfondito su questo lavoro in sede di recensione, nel frattempo speriamo di stuzzicare la vostra curiosità con l’anteprima della quarta traccia, nella quale si vedono all’opera, a fianco dell’ideatore Void, Davide Destro dei LaColpa e Derhead alla voce.